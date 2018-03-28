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Клуб: Samsung
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    Определены рынки сбыта Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+

    Недавно Samsung SM-A600FN и SM-A605G появились на Geekbench, предвещая скорый выход смартфонов Galaxy A6 и A6+. Как утверждает сайт SamMobile, корейская компания в ближайшем будущем действительно запустит эти устройства, но только на трёх рынках — в Европе, России и на Ближнем Востоке.

    Samsung Galaxy A6 поставляется с чипсетом Exynos 7870, который можно увидеть в некоторых телефонах более доступной серии J. Кроме того, на борту имеется 3 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы используется Android 8.0 Oreo с установленной поверх неё оболочкой Samsung Experience UI 9.0.

    Интересно, что Galaxy A6+ обнаружился на Geekbench с набором микросхем Snapdragon 625 и 4 ГБ ОЗУ. Это является большой неожиданностью — смартфоны с процессором Qualcomm ранее не продавались за пределами США.

    Конечно, стоимость обоих телефонов будет различаться на разных рынках, но цена не должна быть высокой, поскольку они имеют довольно посредственное техническое оснащение, характерное для устройств нижнего сегмента среднего уровня.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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