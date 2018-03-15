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Клуб: LG
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    Вырез в верхней части дисплея LG G7 можно отключить!

    Компания LG нашла оригинальный способ предложить покупателям G7 самим решать, будет ли в нём присутствовать знаменитый вырез в верхней части экрана.

    Мы знаем ещё с выставки Mobile World Congress, что G7 имеет такой же «островок» на дисплее, что и iPhone X. Но никто не обратил внимание на фото одного из израильских изданий, на котором показан данный телефон с традиционным экраном и более толстой рамкой вверху. Понятно, что у пользователей сразу закрались подозрения о достоверности этой картинки.

    Дело в том, что оба снимка действительно демонстрируют один и тот же смартфон G7. В его настройках, как оказалось, появилась возможность переключения между «нормальным» и «полноэкранным» просмотром, причём последний режим получил большую порцию критики из-за подражания новому флагману Apple.

    Корейцы придумали нехитрый способ «избавиться» от этих рожек вверху экрана LG: то место, где показана информация об уровне заряда, дате, времени и силе сигнала, можно переключить в тёмный фон. Всё! Раздражающей вас детали больше нет, а дисплей приобрёл привычную прямоугольную форму!
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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