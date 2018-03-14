Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Китайские телефоны
  • 0

    22 марта ZTE представит Nubia V18

    Март является особенным месяцем для всех фанатов мобильных устройств, поскольку именно в это время ряд производителей, таких как Huawei, Meizu и Vivo демонстрируют свои новинки. Сегодня к ним присоединилась Nubia, разославшая прессе приглашение на мероприятие, где будет презентован смартфон V18.

    В настоящее время о телефоне мало что известно, все в основном заняты обсуждением предстоящего флагмана Huawei P20, который будет представлен 27 марта. Мы знаем, что Nubia готовит игровой смартфон, но это точно не V18 — в приглашениях указана стоимость нового устройства: всего 1000 юаней (около 158 долларов США).

    Там же можно найти подсказку, что телефон получит большой 6-дюймовый дисплей, однако эта информация вызывает некоторые сомнения, поскольку на прошлой неделе был представлен смартфон Nubia N3 с 5,9-дюймовым экраном. Некоторые источники утверждают, что эти устройства будут иметь схожий дизайн, но разное техническое оснащение.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Комментарии (1):

  • Гостьсегодня, 09:05 #1

    Зацените дизайн и начинку M-Horse Pure 2, за такие деньги ничего лучше не найти сейчас, либо характеристики хуже, либо ценник выше.

    Ответить

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты