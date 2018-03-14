22 марта ZTE представит Nubia V18

Март является особенным месяцем для всех фанатов мобильных устройств, поскольку именно в это время ряд производителей, таких как Huawei, Meizu и Vivo демонстрируют свои новинки. Сегодня к ним присоединилась Nubia, разославшая прессе приглашение на мероприятие, где будет презентован смартфон V18.





В настоящее время о телефоне мало что известно, все в основном заняты обсуждением предстоящего флагмана Huawei P20, который будет представлен 27 марта. Мы знаем, что Nubia готовит игровой смартфон, но это точно не V18 — в приглашениях указана стоимость нового устройства: всего 1000 юаней (около 158 долларов США).





Там же можно найти подсказку, что телефон получит большой 6-дюймовый дисплей, однако эта информация вызывает некоторые сомнения, поскольку на прошлой неделе был представлен смартфон Nubia N3 с 5,9-дюймовым экраном. Некоторые источники утверждают, что эти устройства будут иметь схожий дизайн, но разное техническое оснащение.