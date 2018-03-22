В Китае состоялась презентация Nubia V18

Сегодня в Китае производитель телефонов Nubia официально представил новый смартфон V18. В устройстве впервые дебютирует фирменный голосовой помощник Maverick, который может использоваться для выполнения задач с помощью голосовых команд.





Что касается спецификаций, то Nubia V18 поставляется с 6,01-дюймовым дисплеем, формата 18:9 и разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей). Очень тонкие рамки позволяют занять экрану 86,25% площади лицевой панели. Восьмиядерный процессор Snapdragon 625 работает на частоте 2 ГГц в паре с 4 ГБ ОЗУ, а встроенное хранилище на 64 ГБ можно расширить картами microSD до 128 ГБ. Для обеспечения безопасного доступа сзади установлен сканер отпечатков пальцев.





Nubia V18 оснащена 13-мегапиксельной задней камерой с фазовым атофокусом. Передняя широкоугольная камера разрешением в 8 мегапикселей в будущем получит функцию Face ID, способную идентифицировать 106 точек на лице пользователя. В смартфоне установлена собственная оболочка Nubia UI 5.1 поверх Android 7.1 Nougat. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч.





На китайском рынке продажи Nubia V18 начнутся 29 марта по цене, эквивалентной $205.