В Тайване показали новый смартфон Samsung Galaxy

В Тайване «засветился» новый Samsung Galaxy. Комиссия по связи NCC обнародовала документы на модель A9 Star, ожидающая свой релиз.

Данные NCC подтверждают, A9 Star – безрамник, имеет двойную оптику, 6,28-дюймовый дисплей – 2160Х1080 пикселей, USB Type-C, Snapdragon 660, RAM 4 ГБ, зарядник 3700 мАч. Владельцы флагмана смогут обратиться к цифровому ассистенту Bixby, для запуска которого имеется специальный ключ.





Galaxy A9 Star прошел сертификацию в NCC за номером SM-G885Y/DS. Обозначение «DS» говорит о том, что модель используется двумя SIM-ками. Корпус прототипа будет стеклянным. Есть дактилоскопический сканер.

Сертификацию устройство получило для релиза в Азии. Хотя производитель не раскрывает срок запуска A9 Star. Предполагается, что флагман появится летом.