На Youtube показали прототип смартфона-слайдера Doogee Mix 4

Doogee выпускает недорогие смартфоны с 2013 года, которые практически ничем не отличаются от других устройств. Но вчера один из активных пользователей Youtube под ником Mrwhosetheboss поделился на своём канале видео прототипа Doogee Mix 4 с необычной конструкцией, напоминающей слайдер.





Устройство имеет шестидюймовый дисплей, который занимает 97% площади лицевой панели, поэтому там совершенно нет места для камеры и других датчиков. Все они находятся в задней части смартфона, которая выдвигается с помощью скользящего шарнира. Этим простым движением также можно выполнить определенные действия: ответить на входящий вызов или запустить приложение камеры. Кстати, пользователь не без оснований полагает, что скрытые датчики могут затруднить автоматическую настройку яркости экрана.





На дисплее есть значок, указывающий на наличие встроенного дактилоскопического сканера, остальные характеристики довольно посредственны. Кнопки питания и громкости расположены на правой стороне, а на задней панели заметны глазки двух сенсоров основной камеры. Ожидается, что Doogee Mix 4, стоимость которого не должна превышать $300, появится на полках магазинов уже через несколько месяцев.