Google остановил выпуск обновления Duo v30

Google пришлось приостановить выпуск обновления Duo v30 из-за наличия в нём ошибки. Напомним: Google Duo является популярным мобильным видеочатом, разработанным одноименной компанией для устройств на платформах Android и iOS.





Джастин Уберти (Justin Uberti), создатель и ведущий инженер проекта, объявил об этом вчера на своей страничке в Twitter. Причиной такого решения стали многочисленные жалобы пользователей на слишком слабый уровень громкости входящего звонка.





Таким образом, сейчас получить обновление уже невозможно. Для тех же, кто успел установить новое программное обеспечение, и при этом обнаружил вышеуказанную проблему, предусмотрена возможность отката обратно в версию v29.2.





Ранее в этом месяце разработчик добавил в программу функцию видеопочты, которая позволяет оставлять сообщение собеседнику, если тот в данный момент недоступен. Интересный факт: в январе этого года было обнаружено, что приложение Google Duo продолжает работать на смартфонах Android даже после его удаления.