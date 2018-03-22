Samsung Galaxy S9 и S9+ получат поддержку ARCore в ближайшее время

В настоящее время новейшие флагманские смартфоны Samsung — Galaxy S9 и S9+ не работают с ARCore SDK от Google. Однако такая ситуация носит временный характер. По словам одного из членов команды разработчиков, поддержка этих устройств скоро будет добавлена в следующем обновлении программного обеспечения, которое должно выйти в ближайшие недели.





Если кто не знает, ARCore является ответом Google на ARKit от Apple. Эта функция предоставляет возможность использования элементов дополненной реальности в существующих и будущих смартфонах Android без необходимости применения дополнительного оборудования.





Бета-тестирование ARCore началось в августе 2017 года на Pixel и Galaxy S8, а в конце прошлого месяца с выходом официальной версии приложения список совместимых устройств ощутимо пополнился телефонами разных производителей.