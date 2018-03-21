Huawei скоро представит телефон с 512 ГБ памяти

В прошлом месяце на TENAA обнаружились записи о смартфоне Huawei с номером модели NEO-AL00. Спецификации устройства уже были однажды скорректированы, а сегодня производитель внёс новые данные о 6 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти.





До сегодняшнего дня максимальное хранилище на любом телефоне ограничивалось 256 ГБ и Huawei не располагает мобильными накопителями большей ёмкости. Возможно, компания находится на завершающей стадии разработки собственных модулей, или данную технологию ей предоставила Samsung, что маловероятно.





О том, что скрывается под кодовым обозначением NEO-AL00, можно только гадать. Если верить слухам, китайцы работают над концептуальным устройством под названием Mate X. Есть и другое предположение — речь может идти об одной из версий серии P20, которые выйдут уже на следующей неделе.





Но существует и третий вариант. Сейчас на рынке присутствует только два телефона Huawei, в которых используется хранилище на 256 ГБ — Mate 9 Porsche Design и Mate 10 Porsche Design. Вполне может быть, что именно следующее издание данной линейки получит рекордный объём памяти.