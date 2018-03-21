Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Huawei
  • 0

    Huawei скоро представит телефон с 512 ГБ памяти

    В прошлом месяце на TENAA обнаружились записи о смартфоне Huawei с номером модели NEO-AL00. Спецификации устройства уже были однажды скорректированы, а сегодня производитель внёс новые данные о 6 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти.

    До сегодняшнего дня максимальное хранилище на любом телефоне ограничивалось 256 ГБ и Huawei не располагает мобильными накопителями большей ёмкости. Возможно, компания находится на завершающей стадии разработки собственных модулей, или данную технологию ей предоставила Samsung, что маловероятно.

    О том, что скрывается под кодовым обозначением NEO-AL00, можно только гадать. Если верить слухам, китайцы работают над концептуальным устройством под названием Mate X. Есть и другое предположение — речь может идти об одной из версий серии P20, которые выйдут уже на следующей неделе.

    Но существует и третий вариант. Сейчас на рынке присутствует только два телефона Huawei, в которых используется хранилище на 256 ГБ — Mate 9 Porsche Design и Mate 10 Porsche Design. Вполне может быть, что именно следующее издание данной линейки получит рекордный объём памяти.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты