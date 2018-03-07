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Клуб: IT-технологии
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    Kirin 670 - первый процессор среднего класса с собственным модулем нейронной обработки

    Согласно данным сайта GizmoChina, новый процессор Kirin 670, выполненный по технологическому процессу 12-нм, предназначен для смартфонов среднего класса Huawei.

    У него имеется свой собственный блок нейронной обработки (NPU), ранее дебютировавший в Kirin 970, который сейчас успешно используется для ускорения выполнения задач искусственного интеллекта, например, в Mate 10 Pro. Таким образом, Kirin 670 станет первым процессором среднего уровня, предлагающим функциональность более высокого класса.

    Чипсет состоит из двух ядер Cortex-A72 для решения более сложных задач и четырёх ядер Cortex-A53: такую конфигурацию мы уже видели на Kirin 950. За графику будет отвечать видеоускоритель Mali-G72 MP12, который до этого применялся в более продвинутом Kirin 970. Первые продукты с новой разработкой появятся уже в ближайшие месяцы.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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