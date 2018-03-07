Kirin 670 - первый процессор среднего класса с собственным модулем нейронной обработки

Согласно данным сайта GizmoChina, новый процессор Kirin 670, выполненный по технологическому процессу 12-нм, предназначен для смартфонов среднего класса Huawei.





У него имеется свой собственный блок нейронной обработки (NPU), ранее дебютировавший в Kirin 970, который сейчас успешно используется для ускорения выполнения задач искусственного интеллекта, например, в Mate 10 Pro. Таким образом, Kirin 670 станет первым процессором среднего уровня, предлагающим функциональность более высокого класса.





Чипсет состоит из двух ядер Cortex-A72 для решения более сложных задач и четырёх ядер Cortex-A53: такую конфигурацию мы уже видели на Kirin 950. За графику будет отвечать видеоускоритель Mali-G72 MP12, который до этого применялся в более продвинутом Kirin 970. Первые продукты с новой разработкой появятся уже в ближайшие месяцы.