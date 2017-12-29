Alcatel 3C - бюджетный смартфон с экраном премиум-класса

Ещё несколько месяцев назад дисплеи с соотношением сторон 18:9 были зарезервированы для смартфонов премиум-класса, но в последнее время многие компании стали оснащать ими устройства средней ценовой категории.





Теперь китайская TCL повышает стандарты, начав устанавливать топовые экраны в бюджетные телефоны. Alcatel 3C является одним из таких устройств, которые запланированы к презентации в ближайшие несколько месяцев. Что интересно, смартфон поступит на прилавки Европы по цене не более 120 евро.





Главная достопримечательность — 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (1440x720 пикселей). Остальные характеристики абсолютно не впечатляют, но вполне приличные для телефонов начального уровня.





Alcatel 3C оснащается четырёхъядерным процессором MediaTek MT8321 с тактовой частотой 1,3 ГГц в сочетании с 1 ГБ ОЗУ и расширяемым объёмом памяти 16 ГБ. На тыльной стороне расположилась 8-мегапиксельная камера, ещё одна на лицевой панели имеет разрешение 5Мп.





Alcatel 3C также поддерживает работу двух SIM-карт и запускает Android Nougat прямо из коробки. Кроме того, смартфон питается от аккумулятора в 3000 мАч, который обеспечивает работу до 15 часов в режиме разговора или до 300 часов в режиме ожидания.