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Клуб: Huawei
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    Появилась информация о смартфоне Huawei PSmart

    В апреле этого года Huawei продемонстрировала Enjoy 7 Plus. В декабре появилась информация (предоставил известный блогер Evan Blass) об устройстве под названием Enjoy 7S, которое, похоже, является преемником 7 Plus.

    Теперь Blass предоставил дополнительные изображения телефона и предположил, что он будет известен за пределами Китая как Huawei PSmart.

    Итак, PSmart может поставляться с 5,65-дюймовым ЖК-дисплеем с соотношением сторон 18:9 (1080x2160), октановым сердечником Kirin 659 (4x2,36 ГГц и 4x1,7 ГГц) и 3 ГБ оперативной памяти в комплекте с 2 ГБ пользовательской (возможен вариант 4/64 ГБ). На тыльной стороне будет установлена двойная камера (13+2 Мп), а на лицевой панели — 8-мегапиксельная камера для селфи.

    Устройство имеет толщину примерно 7,5 мм, весит 143 г и комплектуется батареей ёмкостью 3000 мАч. Ожидается, что смартфон будет работать на Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0 от Huawei.

    Конкретные цены и даты релиза не указаны. Возможно, мы увидим устройство на выставке CES 2018, которая стартует на следующей неделе.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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