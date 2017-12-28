Появилась информация о смартфоне Huawei PSmart

В апреле этого года Huawei продемонстрировала Enjoy 7 Plus. В декабре появилась информация (предоставил известный блогер Evan Blass) об устройстве под названием Enjoy 7S, которое, похоже, является преемником 7 Plus.





Теперь Blass предоставил дополнительные изображения телефона и предположил, что он будет известен за пределами Китая как Huawei PSmart.





Итак, PSmart может поставляться с 5,65-дюймовым ЖК-дисплеем с соотношением сторон 18:9 (1080x2160), октановым сердечником Kirin 659 (4x2,36 ГГц и 4x1,7 ГГц) и 3 ГБ оперативной памяти в комплекте с 2 ГБ пользовательской (возможен вариант 4/64 ГБ). На тыльной стороне будет установлена двойная камера (13+2 Мп), а на лицевой панели — 8-мегапиксельная камера для селфи.





Устройство имеет толщину примерно 7,5 мм, весит 143 г и комплектуется батареей ёмкостью 3000 мАч. Ожидается, что смартфон будет работать на Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0 от Huawei.





Конкретные цены и даты релиза не указаны. Возможно, мы увидим устройство на выставке CES 2018, которая стартует на следующей неделе.