LG G6 запустил бета-версию Android 8.0 Oreo в Китае

LG G6 является одним из самых недооценённых телефонов 2017 года. Только сейчас он, наконец, начинает тестирование Android 8.0 Oreo в Китае.





Пользователи китайских форумов уже делятся многочисленными скриншотами своих смартфонов, работающих на Oreo. Судя по их информации, изменения коснулись ярлыков, появилась возможность повтора уведомлений от отдельных приложений, и многое другое.





Сложно сказать, будет ли LG расширять тестирование прошивки на другие страны до выхода полноценного Android 8.0. Известно, что в Корее LG V30 уже начали получать стабильную версию Oreo с 26 декабря, поэтому выход обновления для G6 уже не за горами.