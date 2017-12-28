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Клуб: LG
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    LG G6 запустил бета-версию Android 8.0 Oreo в Китае

    LG G6 является одним из самых недооценённых телефонов 2017 года. Только сейчас он, наконец, начинает тестирование Android 8.0 Oreo в Китае.

    Пользователи китайских форумов уже делятся многочисленными скриншотами своих смартфонов, работающих на Oreo. Судя по их информации, изменения коснулись ярлыков, появилась возможность повтора уведомлений от отдельных приложений, и многое другое.

    Сложно сказать, будет ли LG расширять тестирование прошивки на другие страны до выхода полноценного Android 8.0. Известно, что в Корее LG V30 уже начали получать стабильную версию Oreo с 26 декабря, поэтому выход обновления для G6 уже не за горами.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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