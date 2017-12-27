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Клуб: IT-технологии
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    Процессоры Snapdragon будут производиться по технологии 10 нм

    Появление процессоров Snapdragon 670, 640 и 460 позволит создать поколение недорогих и производительных смартфонов, которые выйдут на рынок в 2018 году.

    Главным отличием новой платформы является то, что все они будут изготовлены по технологии 10 нм. Это позволит значительно улучшить производительность и снизит потребление энергии. Для сравнения, Snapdragon 660 и 630 были произведены по технологии 14 нм.

    С внедрением передового технологического процесса чипы средней ценовой категории станут доступнее, не потеряв при этом в производительности. Ожидается, что первые смартфоны с новыми процессорами появятся к середине 2018 года.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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