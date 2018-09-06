Оборудование фирмы TBK – высокое качество по доступной цене!

Располагающаяся в Китае фирма TBK выпускает товары для настоящих профессионалов. Оборудование TBK – это полный комплекс специальных устройств, позволяющий производить весь перечень работ по ремонту и переклейке дисплеев смартфонов. Больше вам не придется производить сложные работы по восстановлению работоспособности дисплеев вручную, достаточно правильно расположить ремонтируемый дисплей в молдинге, поместить его в камеру и нажать одну кнопку. Проще не бывает!





ТВК – хорошо известный в кругах специалистов завод в Китае, выпускающий специализированное оборудование, необходимое для производства разных видов ремонтных работ, замены дисплеев, дисплейных модулей мобильных телефонов, коммуникаторов и прочих гаджетов. Высокопрофессиональное оборудование для переклейки выпускается здесь, начиная с 2012 года. Компания Optima Electronics является официальным представителем этой фирмы в России и странах СНГ.

Выгодные преимущества

За относительно короткий промежуток времени, фирма не только стала популярной, но и сумела создать современные производственные мощности. Все необходимое оборудование и технологии, а самое главное – квалифицированный персонал, позволяют решать задачи любой степени сложности и выпускать оборудование для переклейки дисплеев, пользующиеся огромной популярностью у мастеров сервиса во всем мире. Прежде всего данное оборудование для восстановления дисплеев ценят за его практичность и простоту работу. Нет необходимости изучать кучу документации, чтобы начать работать на нем.

Широкий выбор

В ассортименте разработанной и выпущенной продукции только самое новое, современное практичное и эффективное оборудование для переклейки стекол, позволяющее выполнять полный цикл ремонтных работ с мобильными телефонами, независимо от их марки и модификации. В нашем каталоге представлены самые востребованные на сегодня модели оборудования:

сепараторы (вакуумные и морозильные), при помощи которых осуществляется точное отделение модуля от стекла с рамкой смартфона;

ламинаторы (автоклавы), позволяющие наносить тонкий слой пленки;

машинки, удаляющие с поверхности слой клея;

приборы, эффективно удаляющие мельчайшие пузырьки воздуха (барокамеры);

вакуумные специальные прессы.





Все представленные в каталоге образцы – устройства высокого качества, надежные, эффективные, производительные.

Оборудование TBK — отличное решение для профессионального оснащения сервисных центров!