Подбираем смартфон для себя - несколько моментов, на которых следовало бы акцентировать внимание

Смартфон есть у каждого. Дорогой или дешевый, известного производителя или нет, но он есть. На первый взгляд это устройство для связи с близкими людьми, родственниками или коллегами. Но, также оно применяется для выхода в виртуальную сеть интернет, для создания снимков, а также иных целей.

Если собственный смартфон морально устарел, либо вышел из строя и восстановлению не подлежит, то самое время задуматься о приобретении нового устройства. Дефицита в такой технике нет. Онлайн и обычные магазины наполнены таким товаром. Но, вот выбрать и купить смартфон по себе — могут далеко не все с первого раза.





Размеры и форма

Сегодня в продаже в основном представлены смартфоны «моноблоки». Слайдеры и раскладушки давно канули в летах. Да, можно найти устройства, обладающие такой формой, но, вряд ли они будут функциональными. Кроме этого, такая техника выпускается малоизвестными брендами. Что касается размеров, то тут берутся во внимание габариты экрана, которые указываются в дюймах.

Покупать телефон с большим экраном следует лишь тем, кто основное время проводит на офисной работе и дома. В обычный карман он не вместится, а в сумке займет много места. Так что идеальный вариант — это смартфон с диагональю в 4,5-5 дюймов. Надо сказать, что с такими экранами устройства представлены в подавляющем количестве.

Внутренняя начинка

Для многих показатели работы таких компонентов, как:

процессор;

оперативная память;

основная память;

— видеоускоритель, так и остаются непонятным набором цифр. В действительности от них зависит скорость работы устройства. Сегодня представлены в продаже смартфоны Samsung, Nokia, HTC и другие с неплохими показателями. Не стоит гнаться за максимальным набором параметров, так как он может оказаться невостребованным, а средства уже будут потрачены. Оптимальные показатели следующие: процессор с 2 Ггц и 4 ядрами, 2 Гб. оперативной памяти и около 16 Гб. постоянной памяти. Плюсом будет наличие видеоускорителя.

Фото и видеовозможности

Сегодня смартфоны заменили собой фотоаппараты. Посредством техники с камерой в 10 Мп. можно делать отличные снимки. Аналогичное стоит сказать и о видеозаписи. Что касается фронтальной камеры, то ее разрешение должно быть не менее 5 Мп. Хоть к селфи снимкам не предъявляется высокое качество, но изображения должны быть четкими и детализированными. В обязательном порядке наличие функции стабилизации и светодиодной вспышки.

Навигация и беспроводная передача данных

GPS и Глонасс — это навигационные системы, которые сегодня есть в 99% смартфонах. Убедиться, что они имеют место в устройстве, которое приглянулось в надо в любом случае. Под беспроводными системами передачи данных принимаются Wi-Fi и Bluetooth.

Бренд смартфона особой роли не играет, если на мобильное устройство распространяется гарантия.