Samsung запускает обновление для серии Galaxy S6

Компания выпустила очередное обновление для Galaxy S6. Серия находится в продаже с 2015 г., а позже вышел Galaxy S6 edge Plus.

В будущем обновление для Galaxy S6 не предусмотрено, хотя система безопасности будет регулярно усовершенствоваться. Обновление стало неожиданным, так как производитель не включил ранее в список обновлений Galaxy S6. Производитель сначала распространил обновление для европейских пользователей.





В пакет обновленного ПО включены все исправления для обнаруженных багов, появились стабильность и ряд улучшений. Обновления загружаются через сеть и поэтапно. Поступление обновлений можно в «Настройках» — «Обновление ПО» — «Руководство по загрузке обновлений».