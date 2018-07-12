Профессионалы всегда приходят на помощь

Несмотря на огромное количество предложений на рынке труда от IT-специалистов, не все компании горят желанием открывать в своем штате вакансию системного администратора. Руководителей понять можно – весьма трудно оценить необходимость таких служащих в компании, где используется парк из 3-х компьютеров. Хотя и они имеют обыкновение выходить из строя.





В таких ситуациях на помощь зовут специалиста со стороны. На данный момент ряды малых предпринимателей растут и сервис приходящего системного администратора только развивается. Большое количество предложений по ремонту ПК не может не радовать, но и затрудняет выбор потенциального исполнителя. Кого выбрать?

Лицом IT-компании считается его домашний сайт — https://ivit.pro/it-uslugi/prikhodyashchiy-administrator/

Официальный ресурс позволяет оценить принципы работы компании и её отношение к своим клиентам. Более 10-летняя успешная деятельность по обслуживанию клиентов, которые оставляют отзывы, также говорит о многом.

Среди преимуществ подобного вида обслуживания особое значение имеет оперативность оказания услуг. Специалиста нужно найти быстро, анализ и фронт работ также необходимо провести в максимально сжатые сроки. Словом, заказчики не должны чувствовать беспокойство и дискомфорт из-за неожиданной поломки ПК. Для этого поставлена работа круглосуточной службы приёма заказов. Ресурс сознательно отказался от call-центров, чтобы не бюрократизировать работу. Заказчики разговаривают непосредственно со специалистами.

Важно отметить, что каждый специалист для обслуживания техники отбирается особым методом, чтобы исключить появления в команде случайных людей. Любой из наших приходящих системных администраторов является суперпрофессионалом, которому «по плечу» решение любой задачи. Наши специалисты не офисный планктон, им приходится решать задачи, которые нельзя назвать стандартными, их работа не ограничена узкой направленностью или проектом. Приходящий специалист обладает огромным опытом в сфере безопасности, так как он информирован о многих уязвимостях, которые им выявлены не в одной компании, а в нескольких.

Как будут осуществляться сотрудничество с нами? Своим клиентам мы предлагаем полный перечень своих предложений и демократичную таблицу расчётов. Затем проводится полное изучение состояния и эффективности IT-инфраструктуры, чтобы выработать грамотную систему обслуживания. Чтобы гарантировать качество и безопасность данных, с каждым заказчиком в обязательном порядке заключается договор. После выполнения бумажных формальностей наши заказчики смогут насладиться порядком, стабильностью и управляемостью в своем IT-подразделении.

«Вишенкой на торте» — это наши постоянные акции и льготные предложения. Сейчас, например, предлагаются годичный бесплатный аудит всей IT-инфраструктуры, бесплатный сервис в течение 2-х недель новым клиентам и после подписания контракта специальный подарок.

Внимание к людям и деталям – вот принцип нашей работы, приходите и убедитесь сами.