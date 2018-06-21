Производитель не признают дефект экранов Sony XZ1 и XZ2

На экранах некоторых японских аппаратов пользователи замечают странные полосы. Но Sony не признает неисправность в моделях XZ1 и XZ2, утверждает XperiaBlog

При рассмотрении экрана XZ1 на дисплее заметны бледные точки или полосы. Владельцы XZ2 также стали наблюдать аналогичные дефекты у себя.

В этой ситуации компания старается избегать определения дефект, инженеры утверждают, что горизонтальные полоски могут появляться из-за статического электричества. В Sony Mobile заявили, что разработчик обеспечивает самое высокое качество своим продуктам, а обслуживание клиентов проводится на профессиональном уровне.





В некоторых аппаратах из-за характеристик экрана точки и полосы могут появляться временами, они исчезают, когда слабеет электростатическое воздействие на панель.

В сообществах Sony Mobile и XDA критика растет, тем более аппараты XZ – это представители премиального модельного ряда. Пользователи, заплатив за модель большие деньги, вряд ли согласятся с аргументами компании. Пока Sony уверяет всех, что проблема не является столь критичной.