Защищенные смартфоны – делают людей уверенными и спокойными

21.06.2018 12:26 axel rose Клуб: Пресс-релизы

С каждым днем жизнь становится интенсивней и интересней, мы стали жить лучше. Появились возможности совершать путешествия, охотиться, заниматься экстремальным спортом. Все это имеет и оборотную сторону, современная насыщенная жизнь вызывает беспокойство и требует определенную защиту. 

Почему при тревожных ситуациях люди хватаются за свои мобильники? Возможно, небольшой смартфон кажется единственным спасением или мини-гаджет придает уверенность человеку в своих силах. 


Если раньше лишь военные имели привилегию использовать смартфоны по стандартам IP-68, то сегодня круг пользователей, которым эта возможность стала доступна, расширился. 

Онлайн-магазин Runbo-extreme предлагает не просто защищенные устройства, здесь гарантируется уверенность при любых ситуациях. Именно поэтому наша продукция будет интересна не только активным и экстремальным людям. 

Смартфоны из коллекции нашего магазина обладают качествами, которые обеспечивают пользователям связь в любое время и любую погоду. Корпус противоударных смартфонов отвечает требованиям водонепроницаемости. Съёмная антенна рации в комплектации позволит существенно усилить сигнал аппарата и на приём, и на передачу.

Достоинства онлайн-покупок в Runbo-extreme

Преимущества нашего магазина на протяжении нескольких лет оценили пользователи разных профессий и занятий. В своей работе Runbo-extreme гарантирует:

  • прямые поставки без каких-либо посредников;
  • самая быстрая доставка гаджета по всей стране;
  • удобные формы (более 10) оплаты по выбору клиентов; 
  • отсутствие начислений на налоговые издержки;
  • профессиональная консультация и честные советы;
  • богатый выбор аппаратов и др.  

    • Кто наши покупатели?

    Бытует мнение, что противоударные смартфоны используют профессионалы, занимающиеся экстремальными видами спорта и работники МЧС, например, охотники, альпинисты, гонщики, дайверы, каскадёры. Этот миф легко может развеять список наших покупателей. Сверхпрочные гаджеты покупают люди, занимающиеся и «спокойными» делами: рыбаки, родители, автолюбители. 

    Конечно, большинство противоударных смартфонов имеют весьма специфический облик – такие гаджеты смотрятся массивно и мужественно. Поэтому они позиционировались в качестве устройств для брутальных мужчин. Сегодня молодёжь, среди которой есть и девушки, очень интересуется моделями из ассортимента Runbo-extreme.

    Покупают защищенные гаджеты те, кто хочет комфорта и надежной связи, чтобы смартфон помогал сохранить спокойствие и уверенность при любых ситуациях.

    Смартфоны от Runbo-extreme – долой тревоги и отдых нервам!

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