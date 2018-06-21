Защищенные смартфоны – делают людей уверенными и спокойными

С каждым днем жизнь становится интенсивней и интересней, мы стали жить лучше. Появились возможности совершать путешествия, охотиться, заниматься экстремальным спортом. Все это имеет и оборотную сторону, современная насыщенная жизнь вызывает беспокойство и требует определенную защиту.

Почему при тревожных ситуациях люди хватаются за свои мобильники? Возможно, небольшой смартфон кажется единственным спасением или мини-гаджет придает уверенность человеку в своих силах.





Если раньше лишь военные имели привилегию использовать смартфоны по стандартам IP-68, то сегодня круг пользователей, которым эта возможность стала доступна, расширился.

Онлайн-магазин Runbo-extreme предлагает не просто защищенные устройства, здесь гарантируется уверенность при любых ситуациях. Именно поэтому наша продукция будет интересна не только активным и экстремальным людям.

Смартфоны из коллекции нашего магазина обладают качествами, которые обеспечивают пользователям связь в любое время и любую погоду. Корпус противоударных смартфонов отвечает требованиям водонепроницаемости. Съёмная антенна рации в комплектации позволит существенно усилить сигнал аппарата и на приём, и на передачу.

Достоинства онлайн-покупок в Runbo-extreme

Преимущества нашего магазина на протяжении нескольких лет оценили пользователи разных профессий и занятий. В своей работе Runbo-extreme гарантирует:

прямые поставки без каких-либо посредников;

самая быстрая доставка гаджета по всей стране;

удобные формы (более 10) оплаты по выбору клиентов;

отсутствие начислений на налоговые издержки;

профессиональная консультация и честные советы;

богатый выбор аппаратов и др.

Кто наши покупатели?

Бытует мнение, что противоударные смартфоны используют профессионалы, занимающиеся экстремальными видами спорта и работники МЧС, например, охотники, альпинисты, гонщики, дайверы, каскадёры. Этот миф легко может развеять список наших покупателей. Сверхпрочные гаджеты покупают люди, занимающиеся и «спокойными» делами: рыбаки, родители, автолюбители.

Конечно, большинство противоударных смартфонов имеют весьма специфический облик – такие гаджеты смотрятся массивно и мужественно. Поэтому они позиционировались в качестве устройств для брутальных мужчин. Сегодня молодёжь, среди которой есть и девушки, очень интересуется моделями из ассортимента Runbo-extreme.

Покупают защищенные гаджеты те, кто хочет комфорта и надежной связи, чтобы смартфон помогал сохранить спокойствие и уверенность при любых ситуациях.

Смартфоны от Runbo-extreme – долой тревоги и отдых нервам!