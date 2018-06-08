В iOS 12 сохранилось отключение Lightning-разъёма

Обновленную iOS уже опробовали многие энтузиасты. Отмечается, что прошивка, как и iOS 11.4.1, сохранила запрос пароля при некоторых действиях. Требование повторяется каждый час, если айфона подключен к компьютеру.

Напомним, в бета-iOS 12 существовала полное отключение разъёма Lightning-разъём при блокировке устройства больше часа. Данный пункт находится в «настройках» в категории «Код-пароль».

Если айфон подключается к «чужому» ПК, то разъём Lightning только будет заниматься подзарядкой. Возможность кражи или передачи данных в этом случае исключена. Злоумышленники пробовали через данный порт получить необходимую информацию, однако хакерские атаки не удались. Поэтому разработчик сохранил функцию.





До выхода обновления не было ясности, оставить ли Apple данную функцию? Пользователи могут не беспокоиться, задача остается. Мошенникам будет сложнее подобрать пароль к айфону.

Хотя одно неудобство осталось, владельцы айфона после подключения к ПК должны будут набирать пароль каждые 60 мин.