Archos выпустила прочный телефон Saphir 50X

Французская технологическая компания Archos выпустила новый прочный телефон Saphir 50X с операционной системой Android 7.0 Nougat. Это уже второе подобное устройство после прошлогоднего Archos 50 Saphir.





Оба смартфона упакованы в крепкий корпус размером 146,6х76х13 мм с защитой от пыли и влаги класса IP68. 5-дюймовый жидкокристаллический HD-дисплей покрыт прочным стеклом Gorilla Glass 4. Характеристики камер также идентичны: основная оснащена 13-мегапиксельным сенсором, а передняя — 5-мегапиксельным.





Четырёхядерный чипсет Mediatek MT6737 работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти, а размер хранилища для пользовательских данных достигает 16 ГБ. Кроме того, в телефонах заявлена поддержка Dual SIM, GPS, Wi-Fi b/g/n, microUSB 2.0 и FM-радио, Bluetooth 4.0.





Единственная разница между ними заключается в том, что Saphir 50X получил батарею ёмкостью 4000 мАч, а Archos 50 Saphir — 5000 мАч. Это помогло снизить вес устройства на 210 грамм, но ухудшило его автономность.





Стоимость нового смартфона также снизилась на 50 евро по сравнению со своим предшественником, и теперь составляет 179,99 евро. На данный момент можно оформить предварительный заказ Saphir 50X, а поставки начнутся спустя несколько дней.