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Клуб: Samsung
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    Мода на 2.5D экраны проходит

    Закруглённые края дисплеев Samsung выглядят очень круто. По крайней мере, так было пару лет назад, а сейчас эта особенность стала элементом фирменной внешности флагманов корейского производителя.

    2.5D стекло позволяет использовать очень тонкие рамки и придаёт смартфонам футуристический внешний вид. В то же время они неудобны в использовании, поскольку телефон сложно держать в руке, не прикоснувшись случайно к боковой грани экрана. Samsung, похоже, так не считает — теперь все его устройства верхнего ценового уровня оснащаются данными дисплеями.

    На самом деле мода на такие вещи уже проходит: недавний опрос показал, что только 30% пользователей устраивает дизайн нынешних флагманов Galaxy, остальные заявляют о необходимости возврата традиционных плоских экранов.
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    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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