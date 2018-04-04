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Клуб: Huawei
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    Магазин приложений AppGallery скоро станет доступен для всех смартфонов Huawei

    Huawei может стать одним из крупнейших производителей смартфонов в мире после Samsung и Apple, но, в отличие от своих конкурентов, у него не было собственного магазина приложений. Теперь всё изменилось, поскольку китайская компания официально объявила о запуске AppGallery, доступной для загрузки всеми смартфонами Huawei. Владельцам P20 и P20 Pro повезло больше — в их телефонах данный софт присутствовал в заводской прошивке.

    Чтобы начать работу с AppGallery, необходимо создать учётную запись и разрешить установку программного обеспечения сторонних разработчиков. Пока этот сервис доступен только в некоторых странах, но к концу второго квартала все владельцы фирменных смартфонов должны получить доступ к содержимому магазина.

    Huawei является крупнейшим предприятием в Китае, продукция которого ориентирована в первую очередь на азиатские рынки, поэтому европейцы не особо нуждаются в таких программах как Amap для навигации, WeChat для общения и QQMusic для развлечений. Но в AppGallery можно найти и более привычные приложения: Facebook, Instagram и YouTube.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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