KDDI и Samsung провели в Японии успешные испытания сети 5G

Samsung и KDDI провели полевые испытания сети 5G на Окинавском бейсбольном стадионе в Японии, вмещающим 30000 человек, при этом оборудование было установлено в самом эпицентре событий.





В ходе успешных тестов планшеты с модулями 5G подключились к сети и бесперебойно транслировали потоковое видео в формате 4K. К сожалению, подробной информации о результатах своей работы партнёры так и не предоставили.





В декабре Samsung и KDDI в Токио во время испытаний смогли достичь скорости загрузки 1,7 Гбит/с, а в феврале был проведён первый удачный видеозвонок 5G с использованием планшетов между Verizon и KT. Также известно, что французский телекоммуникационный оператор Orange запустил в Румынии тестовую беспроводную сеть.





В настоящее время новые технологии обеспечивают устойчивую связь в местах проведения массовых мероприятий, таких как международные конференции и многолюдные концерты. Интересно, что в этом секторе уже наметилась острая конкурентная борьба за рынок предоставления услуг 5G.