Samsung представил процессор Exynos 7 Series 9610

Компания Samsung 22 марта представила новый Exynos 7 Series 9610, который изготовлен по 10-нм технологии FinFET. Его поставки запланированы на вторую половину этого года.





Процессор поддерживает улучшенные функции глубокого обучения и обработки изображений. Благодаря этим характеристикам, камера смартфона сможет быстро идентифицировать лицо человека, даже когда оно частично прикрыто волосами или головным убором. Также появилась возможность снимать фотографии с размытым фоном (эффект Боке), чтобы сделать акцент на объекте вашего внимания.





Новый чипсет обеспечивает видеосъёмку со скоростью до 480 кадров в секунду при полном разрешении HD благодаря усовершенствованному интегрированному процессору изображений (ISP). Запись видео в качестве 4K возможна до 120 кадров в секунду, при этом данная технология доступна и для модулей камеры с двойными датчиками. В целом, производительность чипсета при обработке фото и видео оказалась в 1,6 раза выше, чем у Exynos 7885.





Exynos 7 Series 9610 состоит из восьми ядер: 4 Cortex A73 с частотой до 2,3 ГГц и 4 Cortex A53 с максимальной частотой 1,6 ГГц. Графический блок представляет собой видеоускоритель ARM Mali-G72. Кроме того, в процессор интегрирован LTE-модем со скоростью загрузки до 600 Мбит/с, а в обратном направлении — до 150 Мбит/с. Также заявлена поддержка WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, встроенного FM-радио и систем спутниковой навигации GNSS, GLONASS, BeiDou и Galileo.