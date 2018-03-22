Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Samsung
  • 0

    Samsung представил процессор Exynos 7 Series 9610

    Компания Samsung 22 марта представила новый Exynos 7 Series 9610, который изготовлен по 10-нм технологии FinFET. Его поставки запланированы на вторую половину этого года.

    Процессор поддерживает улучшенные функции глубокого обучения и обработки изображений. Благодаря этим характеристикам, камера смартфона сможет быстро идентифицировать лицо человека, даже когда оно частично прикрыто волосами или головным убором. Также появилась возможность снимать фотографии с размытым фоном (эффект Боке), чтобы сделать акцент на объекте вашего внимания.

    Новый чипсет обеспечивает видеосъёмку со скоростью до 480 кадров в секунду при полном разрешении HD благодаря усовершенствованному интегрированному процессору изображений (ISP). Запись видео в качестве 4K возможна до 120 кадров в секунду, при этом данная технология доступна и для модулей камеры с двойными датчиками. В целом, производительность чипсета при обработке фото и видео оказалась в 1,6 раза выше, чем у Exynos 7885.

    Exynos 7 Series 9610 состоит из восьми ядер: 4 Cortex A73 с частотой до 2,3 ГГц и 4 Cortex A53 с максимальной частотой 1,6 ГГц. Графический блок представляет собой видеоускоритель ARM Mali-G72. Кроме того, в процессор интегрирован LTE-модем со скоростью загрузки до 600 Мбит/с, а в обратном направлении — до 150 Мбит/с. Также заявлена поддержка WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, встроенного FM-радио и систем спутниковой навигации GNSS, GLONASS, BeiDou и Galileo.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты