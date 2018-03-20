Wileyfox возобновит выпуск смартфонов во втором полугодии 2018 года

Ещё в феврале британский производитель мобильных телефонов Wileyfox объявил о финансовых трудностях. Спустя несколько недель появилась информация о том, что компании удалось заключить сделку с STK о продаже её продуктов на европейском рынке и в Южной Африке. Кроме того, новый владелец бренда также обязался оказывать сервисное обслуживание уже реализованных смартфонов.





Правление STK планирует уже во втором полугодии представить новые устройства под брендом Wileyfox. Пока же компания будет заниматься продвижением линейки смартфонов Swift 2 и уже готовит для них обновление Android 8.1. Объединение бизнеса двух игроков усилит их присутствие на рынке, улучшит производственные связи и увеличит объемы продаж.





В настоящее время телефонов Wileyfox нет в наличии даже на официальном веб-сайте, но это временное явление — в ближайшие недели планируется возобновить их производство.