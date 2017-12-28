Xiaomi добавит новые жесты, которые ранее появились в iPhone X

Так называемые «интеллектуальные жесты» были включены в последнюю бета-версию MIUI 9, специализированную прошивку на базе Android.





Если провести пальцем снизу вверх, то это приведёт вас к главному экрану, прокрутка слева или справа до середины дисплея вернёт вас к предыдущей странице. Также можно настроить распознавание нескольких последовательных быстрых касаний как одно движение.





Xiaomi на эти изменения вдохновил Apple, поскольку «яблочники» реализовали аналогичные жесты на iPhone X, чтобы компенсировать удаление кнопки «Home».





Нововведения впервые будут представлены на всех версиях Xiaomi Mi MIX, а также на телефонах Redmi 5.