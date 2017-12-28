Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: IT-технологии
  • 0

    Xiaomi добавит новые жесты, которые ранее появились в iPhone X

    Так называемые «интеллектуальные жесты» были включены в последнюю бета-версию MIUI 9, специализированную прошивку на базе Android.

    Если провести пальцем снизу вверх, то это приведёт вас к главному экрану, прокрутка слева или справа до середины дисплея вернёт вас к предыдущей странице. Также можно настроить распознавание нескольких последовательных быстрых касаний как одно движение.

    Xiaomi на эти изменения вдохновил Apple, поскольку «яблочники» реализовали аналогичные жесты на iPhone X, чтобы компенсировать удаление кнопки «Home».

    Нововведения впервые будут представлены на всех версиях Xiaomi Mi MIX, а также на телефонах Redmi 5.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты