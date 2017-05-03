Преимущества геймерства: AOC о позитивном влиянии игр на работу мозга

AOC всегда стремился выводить в сегмент игровых устройств только максимально качественные продукты, что в очередной раз подтвердила линейка AGON. Кроме того, AOC крайне серьёзно относится к здоровью игроков и считает ответственный подход к играм абсолютно необходимым. Именно поэтому бренд создал специальное руководство, в котором описываются социальные и когнитивные преимущества игр. Ведь игры – это не только способ себя развлечь, они действительно могут повысить эффективность обработки зрительной информации, скорость принятия решений и готовность работать в команде.

Когнитивные способности

Большинство игр стимулируют память, способность к концентрации внимания и логическое мышление. Всего пара часов игр в неделю может серьёзно повлиять на мышление человека любого возраста. Стратегии в реальном времени, к примеру, легко могут улучшить все эти способности, ведь в них игроку нужно ежесекундно анализировать ситуацию и действия оппонентов, планировать атаки и защиту от их войск, искать различные преимущества и эффективные способы борьбы с тактикой противника… В результате улучшаются качества, которые окажутся полезными не только в играх, но и в учёбе, на работе, да и просто в повседневной жизни.

Скорость принятия решений

Игры помогают развить умения, отвечающие за принятие решений. В некоторых из них реагировать на ситуацию нужно буквально за секунды, в других ранее принятые решения могут полностью изменить ход игры в будущем. В ролевых играх выбранные при создании персонажа ключевые параметры и решения, принятые во время общения с другими персонажами, могут повлиять на его моральный облик и привести к серьёзным последствиям для всего мира. А в пошаговых стратегиях от игрока требуется одновременно принимать в расчёт и анализировать множество различных факторов, без учёта которых выиграть почти невозможно.

Обработка зрительной информации

В шутерах от первого лица и различного рода «стрелялках» нужно оперативно реагировать на изменения ситуации на экране и сосредотачивать внимание то на одной его части, то на другой. При этом игрок не должен забывать держать под контролем положение дел в целом, поэтому мозг учится разделять внимание и быстрее обрабатывать поступающую зрительную информацию. Также это помогает повысить скорость реакции и развить интуицию, ведь в играх подобных жанров времени на принятие решений почти нет. Некоторые исследования даже проводят параллели между скоростью реакции профессиональных геймеров и пилотов самолётов-истребителей.

Работа в команде

Соревновательные командные игры в Сети и кооперативные игры, в которые пользователь играет с друзьями, сидя в одной комнате, требуют одного и того же – слаженной работы. Популярные шутеры от первого лица и игры в жанре MOBA собирают по пять и более игроков на каждой стороне, и у них всех есть свои уникальные умения, сильные и слабые стороны. Способность эффективно работать вместе в таких условиях несомненно повлияет на успехи в школе или на рабочем месте, где командный дух ценится не меньше.

Моральный дух

Игровые станции в больницах могут помочь в процессе восстановления пациентов после болезни или операций. С ними больные отвлекаются от своих проблем, получают удовольствие от любимых игр, могут пообщаться с другими людьми в Сети и в целом начинают смотреть на жизнь более оптимистично.

AOC заботится о здоровье и комфорте игроков

Бренд AOC уверен в полезности игр, но также стремится заботиться и о здоровье игроков, поэтому постоянно разрабатвает различные специализированные технологии. Монитор с хорошим набором эргономических функций поможет сохранить нормальную осанку и меньше напрягать позвоночник за компьютером. Технологии AOC Anti Blue Light и Low Blue Light снизят количество вредного излучения в синей части спектра, которое вызывает усталость глаз, головные боли и может привести к проблемам со сном. Технология Flicker Free борется с мерцанием картинки, от которого также устают глаза игроков, и даже может начаться головокружение. Технология i-Care использует специальные сенсоры, которые измеряют уровень освещённости в помещении и подстраивают яркость экрана так, чтобы пользователь не напрягал зрение каждый раз, глядя на слишком тёмный или слишком яркий по сравнению с его комнатой экран.

Несмотря на большое количество исследований, которые подтверждают положительное влияние игр на различные аспекты жизни, AOC крайне рекомендует относиться к ним ответственно и взвешенно. Компьютерные развлечения должны быть только частью сбалансированного и нормального образа жизни пользователя, при котором нужно находить время для прогулок, занятий спортом и живого общения с друзьями.

Эту статью и другие данные о пользе игр, а также советы и информацию об ответственном подходе к компьютерным играм можно найти на сайте бренда по адресу: aocgaming.com/en/benefits

AOC постоянно разрабатывает новые технологии, которые позволят геймерам наслаждаться полным погружением в любимые игры с максимальным комфортом и без вреда для их здоровья!