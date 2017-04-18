Уверенная защита от любых ухищрений

NEOLINE объявляет о старте продаж новой модели радар-детектора – X-COP 3200. Надежное устройство, уверенно определяющее сигнал всех типов современных полицейских радаров, порадует водителей, помимо прочего, демократичной ценой и отличной эргономикой.

Новый радар-детектор Neoline способен издалека обнаружить излучение всех типов полицейских радаров, уверенно работает как со стационарными комплексами «Стрелка», так и с маломощными средствами контроля скорости. В отличие от многих других устройств, X-COP 3200 чувствителен к интенсивности излучения (т. н. функция «гейгер»), что гарантирует своевременное и ступенчатое нарастание мощности сигнала при приближении к источнику. Это позволит водителю быть уверенным в том, что любой полицейский радар будет вовремя и точно определен радар-детектором.

Neoline X-COP 3200 оснащен двумя режимами работы, «Город» и «Трасса», и способен определить все типы современных полицейских радаров: «Стрелка», лазерные устройства, радары, ведущие излучение в К- и Х-диапазонах.

Отличительная черта новой модели – компактные размеры. Neoline X-COP 3200 является одним из самых миниатюрных радар-детекторов в своем классе. Небольшие размеры позволяют разметить его в любом месте лобового стекла автомобиля – устройство не помешает обзору. Простой кронштейн на присосках не только надежно зафиксирует радар-детектор в нужном положении, но и позволит мгновенно установить или снять устройство без малейших усилий.

Вся необходимая водителю информация о характере источника и интенсивности сигнала отображается на ярком и четком дисплее IconText, расположенном на торце устройства. Все символы уверенно читаются даже при ярком солнечном цвете. Кроме того, визуальная информация дополняется звуковой. О приближении к полицейскому радару X-COP 3200 предупредит нарастающим по мере увеличения интенсивности звуковым сигналом. При этом водитель может активировать функцию автоматического затухания громкости звукового сигнала.

Отличительной чертой X-COP 3200 является наличие функции голосового оповещения, которое дополняет звуковой сигнал.

Новая модель радар-детектора X-COP 3200 уже в продаже в магазинах федеральной сети DNS и компаний-партнеров NEOLINE. Рекомендованная розничная цена на модель X-COP 3200 составляет 2990 рублей.