Palit представляет видеокарты GeForce® GTX 1080 Ti JetStream и Super JetStream

Palit представляет видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream. Революционная линейка видеокарт Palit JetStream с усовершенствованной системой охлаждения и обновлённой конструкцией была создана как «абсолютное оружие» геймеров. Благодаря архитектуре NVIDIA Pascal™, видеокарты Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream способны обеспечить полное погружение в любимые игры.

На сегодняшний день GeForce GTX 1080 Ti – это самые современные игровые видеокарты. Они построены на базе архитектуры NVIDIA Pascal, используют графический процессор GP102 с 3584 ядрами CUDA и 11 ГБ 352-битной памяти GDDR5X, которая работает с эффективной частотой 11 ГГц. В современных играх в разрешении 4K видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream позволяет добиться 50% прироста производительности по сравнению с картами линейки GTX 1080. Кроме того невероятная производительность новых видеокарт позволяет игрокам полноценно наслаждаться погружением в виртуальную реальность.

RGB-подсветка Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream 11GB может изменяться в зависимости от температуры видеокарты. Пользователи могут выбрать любые из 16,8 миллионов цветов и настроить подсветку на свой вкус. Стильная панель на обратной стороне видеокарт защищает их от механических повреждений, а поддержка двух BIOS позволит восстановить работу после сбоя в BIOS, мгновенно включив дублирующую систему. При минимальной нагрузке, например, в браузерах или при просмотре видео, активируется технология 0-dB, с которой видеокарта работает совершенно бесшумно.

Особенности видеокарт Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream:

- RGB подсветка

Цвет светодиодной RGB-подсветки может изменяться в зависимости от температуры видеокарты. Так владелец легко определит степень её нагрева «на глаз». Кроме того, для индивидуальной настройки подсветки пользователям доступно 16,8 миллионов цветов и оттенков.

- Технология 0-dB

Во время просмотра видео или веб-серфинга вы сможете наслаждаться полной тишиной, ведь система охлаждения видеокарты включится только под высокой нагрузкой, например, в современных играх, когда температура графического процессора повышается до 60 градусов.

- Поддержка двух версий BIOS

В случае сбоя в работе системы автоматически срабатывает защита, которая включает резервную версию BIOS. Это позволяет видеокарте сразу же продолжить нормальную работу.

- 4K3

Благодаря трём портам DisplayPort все владельцы видеокарт Palit JetStream смогут подключить к ним сразу три 4К-монитора и наслаждаться полным погружением в любимые игры.

- Два вентилятора

Конструкция системы охлаждения с двумя вентиляторами удваивает её производительность. Лопасти двух 10-см «умных» вентиляторов легко рассеивают тепло и эффективно охлаждают «горячие» области видеокарты.

- Решётка в форме пчелиных сот

Конструкция торцевой панели видеокарты в виде пчелиных сот позволяет на 15% улучшить циркуляцию воздуха и более эффективно отводить тепло от графического процессора.