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Клуб: Пресс-релизы
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    Уверенная защита от любых ухищрений

    NEOLINE объявляет о старте продаж новой модели радар-детектора – X-COP 3100. Надежное устройство, уверенно определяющее сигнал всех типов современных полицейских радаров, порадует водителей, помимо прочего, демократичной ценой и отличной эргономикой.


    Новый радар-детектор Neoline способен издалека обнаружить излучение всех типов полицейских радаров, уверенно работает как со стационарными комплексами «Стрелка», так и с маломощными средствами контроля скорости. В отличие от многих других устройств, X-COP 3100 чувствителен к интенсивности излучения (т. н. функция «гейгер»), что гарантирует своевременное и ступенчатое нарастание мощности сигнала при приближении к источнику. Это позволит водителю быть уверенным в том, что любой полицейский радар будет вовремя и точно определен радар-детектором.

    Neoline X-COP 3100 оснащен двумя режимами работы, «Город» и «Трасса» и способен определить все типы современных полицейских радаров: «Стрелка», лазерные устройства, радары, ведущие излучение в К- и Х-диапазонах.

    Отличительная черта новой модели – компактные размеры. Neoline X-COP 3100 является одним из самых миниатюрных радар-детекторов в своем классе. Небольшие размеры позволяют разметить его в любом месте лобового стекла автомобиля – устройство не помешает обзору. Простой кронштейн на присосках не только надежно зафиксирует радар-детектор в нужном положении, но и позволит мгновенно установить или снять устройство без малейших усилий.

    Вся необходимая водителю информация о характере источника и интенсивности сигнала отображается на ярком и четком дисплее IconText, расположенном на торце устройства. Все символы уверенно читаются даже при ярком солнечном цвете. Кроме того, визуальная информация дополняется звуковой. О приближении к полицейскому радару X-COP 3100 предупредит нарастающим по мере увеличения интенсивности звуковым сигналом. При этом водитель может активировать функцию автоматического затухания громкости звукового сигнала.

    Новая модель радар-детектора X-COP 3100 будет представлена в федеральных сетевых магазинах уже с 4 апреля 2017 года. Рекомендованная розничная цена на  модель X-COP 3100 — 2990 рублей. 

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 05.04.2017 15:25
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