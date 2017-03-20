Robomow RX: новая линейка роботизированных газонокосилок от Robomow

Компания Robomow объявила о выпуске своей новейшей линейки – Robomow RX. Как и остальные устройства компании Robomow, эти компактные газонокосилки RX способны справиться с любым газоном площадью до 300 квадратных метров! Кроме того, они абсолютно безопасны, легко настраиваются, работают быстро и эффективно. Стоимость моделей новой линейки стартует с отметки 29 990 рублей.

Маленькие, да удаленькие

Газонокосилки Robomow RX – это самые маленькие и недорогие роботы-газонокосилки на сегодняшний день, но это не значит, что компания сэкономила на качестве или функциях новой линейки. Robomow RX оснащена плавающей декой, глайдером и парой крупных колёс. Устройство отличается маневренностью и готово обработать любой газон максимально качественно и быстро по нажатию одной кнопки!

Вот только некоторые из интересных особенностей новой линейки:

— Компактный

Наша самая маленькая роботизированная газонокосилка!

— Точный

Сверхострое лезвие идеально косит и подравнивает края газона

— Удобный

Настраивается всего за час, включается от одной кнопки

Дополнительные возможности газонокосилок Robomow:

- Плавающая дека



Безупречное качество работы на любой поверхности

- Глайдер в задней части корпуса

Панель с уникальной поверхностью, которая обеспечивает плавное движение и максимальную маневренность

- Защита от детей

Ваши дети не смогут воспользоваться Robomow или пораниться

- Внешняя автоматическая док-станция для зарядки аккумуляторов.

Док-станцию Robomow можно установить за пределами газона, чтобы вы могли видеть результаты безупречной работы нашей газонокосилки, но не ее саму или док-станцию, которая вполне может быть размещена, например, под домом или даже в импровизированном домике.

В линейку RX на данный момент входят две модели газонокосилок:



Robomow RX12 - Рекомендованная площадь газона: до 150 м2 - Максимальная площадь газона: 250 м2 - Быстрый старт: просто нажмите на кнопку GO! - Самостоятельно косит и возвращается на док-станцию для автоматической зарядки - Стоимость: 29 990 рублей

Robomow RX20

- Рекомендованная площадь газона: до 200 м2

- Максимальная площадь газона: 300 м2

- Еженедельное расписание: самостоятельно начинает работу по расписанию и возвращается на док-станцию для зарядки

- Стоимость: 39 990 рублей