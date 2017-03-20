Robomow RX: новая линейка роботизированных газонокосилок от Robomow

Компания Robomow объявила о выпуске своей новейшей линейки – Robomow RX. Как и остальные устройства компании Robomow, эти компактные газонокосилки RX способны справиться с любым газоном площадью до 300 квадратных метров! Кроме того, они абсолютно безопасны, легко настраиваются, работают быстро и эффективно. Стоимость моделей новой линейки стартует с отметки 29 990 рублей.
Маленькие, да удаленькие
Газонокосилки Robomow RX – это самые маленькие и недорогие роботы-газонокосилки на сегодняшний день, но это не значит, что компания сэкономила на качестве или функциях новой линейки. Robomow RX оснащена плавающей декой, глайдером и парой крупных колёс. Устройство отличается маневренностью и готово обработать любой газон максимально качественно и быстро по нажатию одной кнопки!
Вот только некоторые из интересных особенностей новой линейки:
— Компактный
Наша самая маленькая роботизированная газонокосилка!
— Точный
Сверхострое лезвие идеально косит и подравнивает края газона
— Удобный
Настраивается всего за час, включается от одной кнопки
Дополнительные возможности газонокосилок Robomow:
- Плавающая дека
Безупречное качество работы на любой поверхности
- Глайдер в задней части корпуса
Панель с уникальной поверхностью, которая обеспечивает плавное движение и максимальную маневренность
- Защита от детей
Ваши дети не смогут воспользоваться Robomow или пораниться
- Внешняя автоматическая док-станция для зарядки аккумуляторов.
Док-станцию Robomow можно установить за пределами газона, чтобы вы могли видеть результаты безупречной работы нашей газонокосилки, но не ее саму или док-станцию, которая вполне может быть размещена, например, под домом или даже в импровизированном домике.
Robomow RX12
- Рекомендованная площадь газона: до 150 м2
- Максимальная площадь газона: 250 м2
- Быстрый старт: просто нажмите на кнопку GO!
- Самостоятельно косит и возвращается на док-станцию для автоматической зарядки
- Стоимость: 29 990 рублей
Robomow RX20
- Рекомендованная площадь газона: до 200 м2
- Максимальная площадь газона: 300 м2
- Еженедельное расписание: самостоятельно начинает работу по расписанию и возвращается на док-станцию для зарядки
- Стоимость: 39 990 рублей© Автор: pepe, www.mobime.ru