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Клуб: Пресс-релизы
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    Robomow RX: новая линейка роботизированных газонокосилок от Robomow

    Компания Robomow объявила о выпуске своей новейшей линейки – Robomow RX. Как и остальные устройства компании Robomow, эти компактные газонокосилки RX способны справиться с любым газоном площадью до 300 квадратных метров! Кроме того, они абсолютно безопасны, легко настраиваются, работают быстро и эффективно. Стоимость моделей новой линейки стартует с отметки 29 990 рублей.

    Маленькие, да удаленькие

    Газонокосилки Robomow RX – это самые маленькие и недорогие роботы-газонокосилки на сегодняшний день, но это не значит, что компания сэкономила на качестве или функциях новой линейки. Robomow RX оснащена плавающей декой, глайдером и парой крупных колёс. Устройство отличается маневренностью и готово обработать любой газон максимально качественно и быстро по нажатию одной кнопки!

    Вот только некоторые из интересных особенностей новой линейки:

    Компактный

    Наша самая маленькая роботизированная газонокосилка!

    Точный

    Сверхострое лезвие идеально косит и подравнивает края газона

    Удобный

    Настраивается всего за час, включается от одной кнопки

    Дополнительные возможности газонокосилок Robomow:

    Плавающая дека 

    Безупречное качество работы на любой поверхности

    Глайдер в задней части корпуса 

    Панель с уникальной поверхностью, которая обеспечивает плавное движение и максимальную маневренность

    Защита от детей 

    Ваши дети не смогут воспользоваться Robomow или пораниться

    - Внешняя автоматическая док-станция для зарядки аккумуляторов. 

    Док-станцию Robomow можно установить за пределами газона, чтобы вы могли видеть результаты безупречной работы нашей газонокосилки, но не ее саму или док-станцию, которая вполне может быть размещена, например, под домом или даже в импровизированном домике.

    В линейку RX на данный момент входят две модели газонокосилок:

    Robomow RX12  

    -   Рекомендованная площадь газона: до 150 м2  

    -   Максимальная площадь газона: 250 м2 

    -   Быстрый старт: просто нажмите на кнопку GO!

    -   Самостоятельно косит и возвращается на док-станцию для автоматической зарядки

    -   Стоимость: 29 990 рублей

    Robomow RX20 

    -   Рекомендованная площадь газона: до 200 м2

    -   Максимальная площадь газона: 300 м2 

    -   Еженедельное расписание: самостоятельно начинает работу по расписанию и возвращается на док-станцию для зарядки

    -   Стоимость: 39 990 рублей

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 20.03.2017 17:48
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