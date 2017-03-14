AOC представит свою продукцию на выставке CeBIT 2017

AOC представит свою продукцию на выставке CeBIT, которая пройдёт в Ганновере с 20 по 24 марта. Увидеть мониторы AOC посетители выставки смогут на стенде компании-дистрибьютора api (стенд D40 в зале №15 павильона Planet Reseller). Любители компьютерных игр и представители компаний сегментов B2C и B2B получат возможность ознакомиться с различными моделями мониторов, включая новинку в линейке игровых устройств премиум-класса AGON AG352QCX с изогнутым экраном и ультратонкий безрамочный AOC Q2781PQ.

CeBIT – это крупнейшая выставка компьютерных технологий, которая задаёт тренды их развития и позволяет компаниям показать свои новейшие разработки. Каждый год её посещает более 200 000 человек со всего мира. AOC принимает участие в выставке уже не первый год и привозит на неё мониторы для самых разных групп пользователей, включая специализированные профессиональные модели, игровые мониторы, мониторы для дома и многое другое. Вот перечень новинок, которые компания планирует привезти на CeBIT 2017.



Полное погружение в игры: монитор AOC AGON AG352QCX с изогнутым экраном

AGON AG352QCX – одна из новых моделей в популярной линейке игровых мониторов премиум-класса AGON. Благодаря малому радиусу изгиба 2000 мм и соотношению сторон 21:9 погружение в игры для пользователя становится полным: 35-дюймовый изогнутый экран придаёт изображению глубину и практически полностью «охватывает» поле зрения игрока. Поддержка технологии Adaptive - Sync и частота обновления экрана в 200 Гц устраняют размытие в движении и разрывы изображения, а с режимами AOC Low Input Lag Mode и AOC Shadow Control игрок получит дополнительные преимущества в соревновательных играх.

Магнит для глаз: ультратонкий монитор AOC Q2781PQ с безрамочным экраном

Ассиметричная стойка и ультратонкий 27-дюймовый экран позволяют AOC Q2781PQ выделиться из толпы конкурентов, и он наверняка станет одним из самых стильных мониторов на CeBIT. Экран новинки практически лишён рамок со всех четырёх сторон и оборудован современной панелью AH-IPS с широкими углами обзора в 178°, качественной цветопередачей со 100% соответствием гамме sRGB и высокой однородностью тонов. Кроме того, изображение всегда будет чётким и детальным благодаря поддержке разрешения QHD (2560 x 1440 пикселей).

Энергоэффективный монитор для офиса с матрицей IPS: AOC I2475PXQU

Яркие и насыщенные цвета на экране 23,8-дюймового AOC I2475PXQU отлично сочетаются с его высокой энергоэффективностью и соответствием требованиям Energy Star 7.0 и EPEAT Gold. Качественная панель IPS с широкими углами обзора и разрешением Full HD позволяет использовать монитор для самых разных офисных приложений или для групповых презентаций. Кроме того, экран AOC I2475PXQU легко можно повернуть в любую нужную сторону, изменить его высоту над столом или угол наклона, чтобы каждому пользователю в офисе было удобно с ним работать. При этом большое количество способов подключения, включая DisplayPort и USB 3.0, позволит всем сотрудниками использовать собственные источники сигнала и USB-накопители.

4K UHD и идеальная цветопередача: AOC U3277PWQU

Экран U3277PWQU поддерживает разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) и обеспечивает максимально точную цветопередачу. Установленная в мониторе 31,5-дюймовая панель AMVA с соотношением сторон 16:9 способна отображать более миллиарда цветов со 100% соответствием гамме sRGB и 95% – гамме NTSC. Глаза пользователя будут меньше уставать даже после многих часов работы за U3277PWQU благодаря возможности настроить его высоту, наклон и поворот экрана максимально подходящим образом. Кроме того, новинка поддерживает технологию Flicker-Free, которая уменьшает уровень мерцания изображения. За счёт большой диагонали экран U3277PWQU можно делить на сегменты в режимах PiP (картинка в картинке) и PbP (картинка рядом с картинкой) и выводить на него изображение из нескольких различных источников. Широкие углы обзора, однородные тона и большое количество доступных способов подключения подойдут профессионалам самых разных специальностей, а небольшое время отклика в 4 мс понравится тем, кто просто хочет развлечений на большом экране с разрешением 4К.

Универсальный монитор для профессионалов: AOC Q2577PWQ

25-дюймовый AOC Q2577PWQ оборудован IPS-экраном с поддержкой разрешения QHD (2560 x 1440 пикселей). Технология IPS обеспечивает широкие горизонтальные и вертикальные углы обзора в 178°, высокую контрастность и точную цветопередачу. Эта модель понравится и профессионалам – дизайнерам или фотографам, – и обычным пользователям, которым просто нужен монитор для дома. Время отклика в 5 мс подходит для игр или просмотра фильмов, а с встроенными 3-ваттными динамиками отпадёт нужда в покупке колонок. Кроме того, высоту и угол наклона экрана легко можно настроить так, чтобы с удобством провести перед монитором не один час, а поддержка технологии Flicker-Free снизит нагрузку на глаза пользователя. А чтобы не вредить окружающей среде монитор также поддерживает функции Eco Mode и e-Saver.

Увидеть продукцию AOC на CeBIT посетители смогут на стенде компании-дистрибьютора api, расположенном в павильоне Planet Reseller, стенд D40, зал №15. Выставка пройдёт в Ганновере с 20 по 24 марта этого года.