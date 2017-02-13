Новинка в линейке мониторов Philips Moda: сверхтонкий корпус и поддержка Ultra Wide Color

Компания MMD представляет новый 24-дюймовый монитор в линейке Moda . 245 C 7 QJSB стал самым тонким монитором Philips с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения Full HD и новой технологии Ultra Wide Color обеспечивают монитору отличную чёткость и детализацию изображения, а также прекрасную цветопередачу.

Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе, рассказывает об особенностях новинки: «Это первый монитор из нового модельного ряда устройств для дома, в котором элегантный дизайн линейки Moda объединён с поддержкой технологии Ultra Wide Color . Большинство пользователей используют свои домашние компьютеры для работы и для развлечений, и наш новый 24-дюймовый монитор отлично справится и с тем, и с другим. Он хорошо вписывается в интерьер квартиры, прекрасно смотрится на рабочем столе и при этом обеспечивает отличное качество изображения с яркими и естественными цветами».

Стильный дизайн и внешний вид

Новинка определённо выглядит элегантно и с первого взгляда понятно, что это – одна из моделей дизайнерской линейки M oda . Толщина монитора составляет всего 5,2 мм, при этом общий минимализм дизайна дополняет ультратонкая рамка в 2,5 мм с трёх сторон экрана. Эта особенность не только придаёт модели более стильный вид, но и помогает пользователям, которые любят развлечения, с лёгкостью собрать систему с несколькими мониторами или насладиться качественным изображением в фильмах и при просмотре фотографий .

Чёткая картинка с Ultra Wide Color, Full HD и большим выбором интерфейсов подключения

Технология Ultra Wide Color позволяет отображать на 24-дюймовом экране нового монитора больше оттенков и делает картинку ярче и сочнее. Естественный зелёный, насыщенный красный и глубокий синий цвета и их оттенки помогают вдохнуть жизнь в видео, фотографии и изображения в рабочих приложениях. При этом технология работает не с программными улучшениями и фильтрами, а напрямую меняет настройки цветопередачи на аппаратном уровне. Благодаря матрице IPS монитор также обладает широкими углами обзора в 178 градусов.

С разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) изображение на экране выглядит чётко и детально, а высокий уровень контрастности прекрасно дополняет расширенную цветовую гамму Ultra Wide Color. Технологии Flicker - Free (подстройка яркости изображения для устранения мерцания), SmartContrast и SmartImage (автоматическая подстройка изображения под контент на экране) работают вместе, чтобы видео, игры и фотографии смотрелись на экране новинки как можно лучше. Для скоростной передачи данных монитор использует интерфейсы HDMI и DisplayPort .

Philips 245 C 7 QJSB C-Line появится в продаже в феврале 2017 года по рекомендованной производителем цене 14 239 рублей.