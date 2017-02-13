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Клуб: Пресс-релизы
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    Новинка в линейке мониторов Philips Moda: сверхтонкий корпус и поддержка Ultra Wide Color

    Компания MMD представляет новый 24-дюймовый монитор в линейке  Moda . 245 C 7 QJSB   стал самым тонким монитором  Philips   с практически безрамочным дизайном, который помогает сосредоточиться на изображении на экране. Поддержка разрешения  Full   HD   и новой технологии  Ultra   Wide   Color   обеспечивают монитору отличную чёткость и детализацию изображения, а также прекрасную цветопередачу. 

    Артём Хоменко, менеджер  MMD  по продукции  Philips   Monitors  в Европе, рассказывает об особенностях новинки: «Это первый монитор из нового модельного ряда устройств для дома, в котором элегантный дизайн линейки  Moda   объединён с поддержкой технологии  Ultra   Wide   Color . Большинство пользователей используют свои домашние компьютеры для работы и для развлечений, и наш новый 24-дюймовый монитор отлично справится и с тем, и с другим. Он хорошо вписывается в интерьер квартиры, прекрасно смотрится на рабочем столе и при этом обеспечивает отличное качество изображения с яркими и естественными цветами». 

    Стильный дизайн и внешний вид 

    Новинка определённо выглядит элегантно и с первого взгляда понятно, что это – одна из моделей дизайнерской линейки  M oda . Толщина монитора составляет всего 5,2 мм, при этом общий минимализм дизайна дополняет ультратонкая рамка в 2,5 мм с трёх сторон экрана. Эта особенность не только придаёт модели более стильный вид, но и помогает пользователям, которые любят развлечения, с лёгкостью собрать систему с несколькими мониторами или насладиться качественным изображением в фильмах и при просмотре фотографий .

    Чёткая картинка с Ultra Wide Color, Full HD и большим выбором интерфейсов подключения

    Технология Ultra Wide Color позволяет отображать на 24-дюймовом экране нового монитора больше оттенков и делает картинку ярче и сочнее. Естественный зелёный, насыщенный красный и глубокий синий цвета и их оттенки помогают вдохнуть жизнь в видео, фотографии и изображения в рабочих приложениях. При этом технология работает не с программными улучшениями и фильтрами, а напрямую меняет настройки цветопередачи на аппаратном уровне. Благодаря матрице IPS монитор также обладает широкими углами обзора в 178 градусов.

    С разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) изображение на экране выглядит чётко и детально, а высокий уровень контрастности прекрасно дополняет расширенную цветовую гамму Ultra Wide Color. Технологии Flicker - Free  (подстройка яркости изображения для устранения мерцания),  SmartContrast   и  SmartImage  (автоматическая подстройка изображения под контент на экране) работают вместе, чтобы видео, игры и фотографии смотрелись на экране новинки как можно лучше. Для скоростной передачи данных монитор использует интерфейсы  HDMI   и  DisplayPort .  

    Philips 245 C 7 QJSB  C-Line появится в продаже в феврале 2017 года по рекомендованной производителем цене 14 239 рублей.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 13.02.2017 16:01
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