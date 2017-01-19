Полное погружение: игровой монитор AOC AGON с изогнутым экраном и поддержкой NVIDIA G-SYNC

AOC представляет AOC AGON AG352UCG. Новый монитор в игровой линейке премиум-класса AOC AGON обеспечивает максимальное погружение в любимые игры. Благодаря малому радиусу изгиба экрана в 2 000 мм геймер всегда будет в самом центре игровых событий. Технология NVIDIA G-SYNC гарантирует плавный игровой процесс без разрывов изображения, размытия и задержек в отработке пользовательских команд. А разрешение UltraWide QHD (3440 x 1440 пикселей) позволяет добиться по-настоящему живой и чёткой картинки на большом 35-дюймовом экране монитора. Поддержка специальных профилей (к примеру, AOC Shadow Control) и наличие удобных особенностей, включая крепление для гарнитуры и ручку для переноски монитора, превращают его в настоящий профессиональный инструмент для киберспортсменов. Кроме того, внешний вид AG352UCG можно настроить на вкус пользователя при помощи светодиодной подсветки, а эргономические возможности и технологии для защиты зрения помогут сохранить здоровье даже самым заядлым геймерам.

Полное погружение

В AOC AGON AG352UCG установлен 35-дюймовый (88,9 см) экран с матрицей VA и разрешением UltraWide QHD, с которым пользователи смогут «нырять» в любимые игры и наслаждаться чётким и качественным изображением. Соотношение сторон экрана 21:9 обеспечивает более широкое поле зрения в играх. Благодаря этому игрок не только видит больше своих противников, но и может лучше прочувствовать игру и получить от неё макисмум удовольствия. Эффект погружения усиливается за счёт изогнутой формы экрана AG352UCG с радиусом изгиба всего в 2 000 мм. Вогнутый экран придаёт изображению глубину, но не искажает его, а малый радиус изгиба усиливает этот эффект, что особенно заметно по сравнению с моделями с большим радиусом изгиба экрана.

Создан для игр

Частота обновления экрана AOC AGON AG352UCG – 100 Гц, а модуль NVIDIA G-SYNC способен синхронизировать её с частотой обновления графического процессора любой совместимой видеокарты NVIDIA. Благодаря этому практически устраняются разрывы и подёргивание изображения, а также задержка в отработке пользовательских команд. Картинка на экране сменяется плавно и быстро, поэтому геймера или киберспортсмена ничего не отвлекает от главного – от игрового процесса. Технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) устраняет размытие в движении и задваивание изображения на экране монитора.

Максимальный комфорт

И сам монитор, и его стойку можно подстроить под индивидуальные потребности любого игрока. К примеру, функция AOC Shadow Control осветляет слишком тёмные участки изображения и затемняет слишком светлые, но не искажает его и никак не влияет на общее качество картинки. Чтобы глаза пользвателя меньше уставали во время долгих игровых марафонов или киберспортивных матчей технология Flicker-Free подстраивает яркость подсветки экрана и уменьшает уровень его мерцания. А технология AOC Low Blue Light убирает из изображения потенциально вредное для зрения излучение в синей части спектра.

Чтобы осанка пользователей не портилась от игр, в AG352UCG есть прочная и удобная стойка AOC Ergo Base с большим количеством различных настроек. С её помощью можно настраивать высоту и угол наклона экрана монитора, а также поворачивать его так, чтобы пользователь мог с комфортом устроиться за компьютером и избежать возникающих из-за неудобного положения болей в спине. При помощи специальной ручки для переноски AG352UCG легко можно взять с собой на LAN-вечеринку или отвезти на турнир, а выдвижное крепление для гарнитуры позволит аккуратно повесить её на время перерыва в матчах.

Уникальный стиль

Кроме высокой производительности и большого количества настроек AOC AGON AG352UCG выделяется своим стильным и внушительным дизайном. При этом внешний вид новинки можно подстраивать под цвета киберспортивной команды или индивидуальные предпочтения геймера: светодиодная подсветка в задней части корпуса AG352UCG и нижней части рамки может работать в одном из трёх режимов яркости и светиться красным, зелёным или синим цветом.

В Европе AOC AGON AG352UCG появится в продаже в марте 2017 года. Ориентировочная стоимость новинки – 69 980 руб.