XYZprinting продемонстрировала на CES 2017 новые 3D-принтеры, 3D-ручку и камеру для «закаливания» фотополимерных изделий

XYZprinting представила 3D-принтеры da Vinci 2.0 Mix и da Vinci Junior Pro, набор 3D Pen Educational Package и камеру УФ-отверждения Curing Chamber

3D-печать становится еще доступнее, а получаемые модели – еще качественнее

da Vinci Jr. 2.0 Mix: больше никакой монотонности

Главная сложность печати двухцветных моделей заключается в необходимости многократной приостановки процесса подачи филамента, замены печатной нити и повторном выставлении головки экструдера над еще незавершенным слоем. С обновленным 3D-принтером da Vinci Jr. 2.0 Mix о подобных проблемах можно забыть. Главная особенность новинки – наличие спаренного сопла с двойной подачей. Благодаря такой конструкции можно добиться не только равномерной печати двухцветных моделей, но и эффекта градиента с плавным смешиванием двух филаментов разного цвета.

Экструдирование происходит равномерно, а значит, печатная модель лишена «слабых» мест и видимых спаек.

В конструкции da Vinci Jr. 2.0 Mix предусмотрена автоматическая 9-точечная калибровка. После нажатия всего одной клавиши запускается процесс подстройки платформы без вмешательства пользователя. Через несколько минут 3D-принтер выбирает для платформы идеально ровное положение, тем самым обеспечивая максимально качественный результат дальнейшей печати.

Диаметр предустановленного в da Vinci Jr. 2.0 Mix сопла, совместимого с PLA-нитями стандарта 1.75 мм, составляет 0.4 мм. Диапазон точности печати (толщины слоя наплавления) варьируется от 200 до 400 микрон.

da Vinci Jr. 1.0 Pro: компактный профессионал

Профессиональный инструмент не знает никаких ограничений и проблем совместимости. Именно к этой категории относится 3D-принтер da Vinci Jr. 1.0 Pro – универсальный помощник для прототипирования макетов и компонентов с широким набором настроек.

XYZprinting не ограничивает пользователя в выборе PLA-пластика: с принтером da Vinci Jr. 1.0 Pro совместимы любые нити PLA диаметром 1.75 мм. Система автозагрузки пластика обеспечит его равномерную подачу, компенсировав любые погрешности филамента.

Еще одна важная особенность данной модели – возможность повышения качества печати за счет установки сопла 0.3 мм, открывающего новые горизонты печати с точностью до 50 мк. При этом улучшенная печать остается такой же быстрой: 3D-принтер da Vinci Jr. 1.0 Pro способен печатать с максимальной скоростью 100 мм/сек. Более того, в распоряжении пользователя весь спектр гибких настроек печати: от температуры сопла и печатного стола до детальных расчетов поддержек и опор в сторонних редакторах G-code.

Реализована в модели и автоматическая 9-точечная калибровка платформы, а также переработана конструкция обдува, благодаря чему стала возможна печать без артефактов и провисаний филамента.

Curing Chamber: модели с прочностью камня

Главным преимуществом печатающих фотополимерными смолами SLA-принтеров перед работающими по принципу филаментного наплавления FDM-моделями остается равномерность и целостность получаемой модели. Но долговечность распечатанного при помощи стереолитографии предмета зависит от ряда факторов, главным из которых остается качество УФ-облучения.

XYZprinting представила профессиональную камеру УФ-отверждения Curing Chamber, способную значительно повысить долговечность моделей, полученных посредством SLA-печати. Поместив только что распечатанный объект внутрь камеры, остается лишь установить интенсивность повышения прочности и через короткий период времени достать деталь или макет со значительно улучшенными физическими характеристиками. В Curing Chamber используется мощные УФ-диоды с ресурсом работы более 10 000 часов. Объект из фотополимерных смол в течение определенного времени облучается сразу со всех сторон: поворотное отражающее зеркало обеспечивает рассеивание света по всей поверхности. Волновой диапазон диодов составляется 370 – 405 нм, а это означает, что использовать Curing Chamber можно практически с любыми представленными на рынке 3D-печати композитами.

Высота совместимых с Curing Chamber моделей может достигать 200 мм. Диаметр камеры отверждения равен 180 мм. Время, необходимое для повышения прочности фотополимерных моделей, варьируется от 1 до 60 минут.

da Vinci 3D Pen Education Package: образовательный набор для детей

Доступная 3D-печати уже давно стала трендом. Ведь вместо обычного рисования и раскрасок занять ребенка можно увлекательным процессом создания полноценной 3D-модели. XYZprinting представила образовательный набор da Vinci 3D Pen Education Package, включающий 3D-ручку da Vinci 3D Pen, USB-накопитель с программным обеспечением, видеоуроками и готовыми моделями, доску для рисования, адаптер питания, средства для очистки и комплект из шести разноцветных PLA-нитей. Одним словом, всего, что нужно для яркого творчества. Исчерпывающее руководство поможет освоить азы 3D-рисования всего за несколько минут.

В 3D-ручке da Vinci 3D Pen используется стандартная экологически безопасная PLA-нить диаметром 1.75 мм. Диаметр сопла 0.8 мм позволяет легко соединять линии и рисовать, в буквальном смысле, «по воздуху». При весе всего в 70 грамм с устройством легко совладает даже маленький ребенок.

Стоимость и доступность в продаже

Рекомендованная европейская цена 3D-принтера XYZprinting da Vinci 2.0 Mix составляет 599 евро, da Vinci Jr. 1.0 Pro – 499 евро, da Vinci 3D Pen Education Package – 84 евро, а Curing Chamber – 399 евро.

Цены на продукты в России будут известны позднее. Поступление новых устройств XYZprinting в продажу ожидается в конце января 2017 года.