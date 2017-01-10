Камера видеонаблюдения EZVIZ C2W: никаких сюрпризов дома

EZVIZ, бренд компании Hikvision, представляет домашнюю камеру C2W. Установив в квартире C2W, можно смело отправляться на работу, в отпуск, на зимовку в Таиланд и даже затевать ремонт с бригадой рабочих из соседних республик – все происходящее будет под строгим и неусыпным контролем.

Оставлять жилище пустым сложно, но куда сложнее сохранять спокойствие, когда дома регулярно бывают посторонние: рабочие, няни, сантехники, помощницы по хозяйству – количество вхожих в дом прямо пропорционально седым волосам на голове у хозяина. Камера видеонаблюдения EZVIZ C2W позволит наблюдать за происходящим в квартире через смартфон или планшет: пользователю достаточно установить фирменное мобильное приложение и выполнить несколько несложных шагов из инструкции по установке.

Компактная новинка не привлекает к себе внимания. Благодаря широкому углу обзора (92 градуса) в кадр попадет все, что находится в комнате среднего размера. Впрочем, дома можно установить несколько камер EZVIZ, удобно объединив их в одном мобильном приложении.

EZVIZ C2W подключается к домашней сети Wi-Fi или по Ethernet и ведет непрерывную съемку в разрешении HD 720p. Отснятое видео сохраняется в «облако» или на карту памяти microSD/SDHC емкостью до 128 ГБ. Где бы ни находился хозяин, в любой момент он может открыть приложение и посмотреть картинку в режиме реального времени. Кроме того, устройство оборудовано датчиком движения: если он зафиксирует что-то подозрительное, тут же включит запись и отправит уведомление пользователю на телефон. В отличие от большинства других домашних решений с программным обнаружением движения, камера EZVIZ C2W имеет аппаратный датчик, поэтому гораздо надежнее защитит от нежеланных гостей.

Новинка оборудована системой двусторонней связи. Она позволит не только слышать, о чем сплетничают в отсутствие хозяина домработница и няня, но и намекнуть бригаде рабочих об окончании обеденного перерыва. Наконец, камера может работать и в темное время суток: благодаря инфракрасной подсветке видимость достигает 10 метров. Эта возможность пригодится молодым родителям, желающим наблюдать за спящим в соседней комнате малышом.

Камера домашнего видеонаблюдения EZVIZ C2W уже в продаже по ориентировочной цене 5490 рублей.