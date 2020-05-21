Бесплатные игры от сервиса PKGAMES.RU

Магазины с дисками закрываются и переходят в интернет. А многие из них перестают продавать игры, делая их бесплатными для скачивания.
К таким относится и сервис PKGAMES.RU. Что это, в чём его особенность, и стоит ли ему доверять — об этом ниже.
Что такое PKGAMES
Это онлайн-библиотека видеоигр для скачивания на компьютер. Был создан для распространения бесплатных игр, но по желанию пользователей были добавлены и платные.
В перспективе создатели сайта хотят добавить в базу приложения для телефонов на iOS и Android.
Особенности
Все игры являются лицензионными и официальными. Их особенности в том, что:
- большинство из них на русском языке;
- есть онлайн-игры и те, что работают без интернета;
- есть много уникальных приложений;
- рассчитаны на любую мощность компьютера;
- в каталог добавлены только проверенные варианты.
Разделы
Главные разделы сайта: каталог и центр поддержки. В поддержке можно спросить:
- как оформить покупку;
- как установить;
- пойдёт ли конкретная видеоигра на ваш компьютер;
- что делать, если появились глюки, ошибки и другие неисправности.
Ещё есть вкладка «отзывы», где можно почитать мнения пользователей об этом сайте и конкретных скачиваниях.
Поиск видеоигр осуществляется по:
- Подборкам авторов сайта: рейтингу, новинкам и другим.
- Поиску во вкладке «каталог», где их можно выбрать по активации (Battle.net, Origin, PSN, Steam, Uplay, Xbox) и жанру.
Доступны следующие жанры:
- экшен,
- приключения,
- PRG,
- симуляторы,
- стратегии,
- аркады,
- спорт,
- гонки.
Гарантии
У сервиса прошли проверку электронные кошельки от Яндекс, Qiwi и WebMoney.
К играм с PKGAMES оставлено больше 5 тыс. отзывов в сети.
Сайт работает через защиту SSL. Это значит, что ваши личные данные зашифрованы и хранятся безопасно.
Как скачать игру с этого сервиса
Сайт не требует регистрации. Раздача игр происходит по инструкции:
- Найдите нужную видеоигру и убедитесь, что она пойдёт на ваш компьютер.
- Нажмите кнопку «установить», затем «скачать».
- Дальше вас перебросит на сайт, откуда скачивается лицензированная версия. Если она доступна, рядом с описанием будет находиться кнопка «скачать».
- После скачивания найдите файл на компьютере и установите его.
Платные программы приобретаются по такому же принципу, только изначально оплачиваются.
Если на каком-то этапе появились проблемы, вы всегда можете задать вопрос в разделе «поддержка».
Вывод
PKGAMES — это сервис для скачивания бесплатных и платных лицензированных игр. У него удобный интерфейс, проверенная система оплаты и хорошие отзывы клиентов. Помогут, направят и «за ручку» проведут через все этапы установки.
Появились вопросы? Задавайте их в службу поддержки сайта!