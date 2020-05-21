Бесплатные игры от сервиса PKGAMES.RU

Магазины с дисками закрываются и переходят в интернет. А многие из них перестают продавать игры, делая их бесплатными для скачивания.

К таким относится и сервис PKGAMES.RU. Что это, в чём его особенность, и стоит ли ему доверять — об этом ниже.

Что такое PKGAMES

Это онлайн-библиотека видеоигр для скачивания на компьютер. Был создан для распространения бесплатных игр, но по желанию пользователей были добавлены и платные.

В перспективе создатели сайта хотят добавить в базу приложения для телефонов на iOS и Android.

Особенности

Все игры являются лицензионными и официальными. Их особенности в том, что:

большинство из них на русском языке;

есть онлайн-игры и те, что работают без интернета;

есть много уникальных приложений;

рассчитаны на любую мощность компьютера;

в каталог добавлены только проверенные варианты.

Разделы

Главные разделы сайта: каталог и центр поддержки. В поддержке можно спросить:

как оформить покупку;

как установить;

пойдёт ли конкретная видеоигра на ваш компьютер;

что делать, если появились глюки, ошибки и другие неисправности.

Ещё есть вкладка «отзывы», где можно почитать мнения пользователей об этом сайте и конкретных скачиваниях.

Поиск видеоигр осуществляется по:

Подборкам авторов сайта: рейтингу, новинкам и другим. Поиску во вкладке «каталог», где их можно выбрать по активации (Battle.net, Origin, PSN, Steam, Uplay, Xbox) и жанру.

Доступны следующие жанры:

экшен,

приключения,

PRG,

симуляторы,

стратегии,

аркады,

спорт,

гонки.





Гарантии

У сервиса прошли проверку электронные кошельки от Яндекс, Qiwi и WebMoney.

К играм с PKGAMES оставлено больше 5 тыс. отзывов в сети.

Сайт работает через защиту SSL. Это значит, что ваши личные данные зашифрованы и хранятся безопасно.

Как скачать игру с этого сервиса

Сайт не требует регистрации. Раздача игр происходит по инструкции:

Найдите нужную видеоигру и убедитесь, что она пойдёт на ваш компьютер. Нажмите кнопку «установить», затем «скачать». Дальше вас перебросит на сайт, откуда скачивается лицензированная версия. Если она доступна, рядом с описанием будет находиться кнопка «скачать». После скачивания найдите файл на компьютере и установите его.

Платные программы приобретаются по такому же принципу, только изначально оплачиваются.

Если на каком-то этапе появились проблемы, вы всегда можете задать вопрос в разделе «поддержка».

Вывод

PKGAMES — это сервис для скачивания бесплатных и платных лицензированных игр. У него удобный интерфейс, проверенная система оплаты и хорошие отзывы клиентов. Помогут, направят и «за ручку» проведут через все этапы установки.

Появились вопросы? Задавайте их в службу поддержки сайта!