Появится ли модульная конструкция Apple Watch?

Apple хочет выпустить умные часы в модульной версии. Apple Watch должен был расширить свои функции. Ранее на рынке стали больше появляться модульные смартфоны, все шло к тому, что подобные концепты должны были в буквальном смысле захватить всю индустрию. Однако сегодня модульные решения благополучно канули в Лету.





Скорее всего, производители были не заинтересованы этой идеей из-за необходимости в будущем создавать специализированные программные продукты для таких моделей. Кроме того, под такие конструкции им нужно было бы в срочном порядке производить замену многих компонентов. Компании были не готовы нести большие расходы по созданию ПО и замене линий по сборке смартфонов, не имея стопроцентные гарантии успешности модульных смартфонов на рынке.

Очередь теперь дошла до модульных часов. Вероятно, они также должны будут пройти этот процесс. Возможно, китайские компании уже работают над созданием модульных часов, пока не ясно. Но Apple уже говорит о запуске Apple Watch. Компания подала авторский патент с идеей расширения функций своих часов. Документы прошли регистрацию в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. При этом американская компания не пошла классическим путем, Однако, в отличие от концептов складных смартфонов, компания не предлагает снимать или заменять различные компоненты в браслете. Apple предлагает сразу же добавлять новые детали к основному устройству, делая его более весомее.





Съёмные элементы существенно расширят функциональность смарт часов, хотя сделают Apple Watch крупнее, а, возможно, даже неудобнее. Специалисты заметили, что Apple частично повторяет идею компании Motorola. Эта идея состоит в том, что пользователь будет добавлять дополнительные модули в часы, не нарушая целостность всей конструкции. Они будут закрепляться к задней крышке, которая является единственной возможной поверхностью для закрепления модуля.

Сейчас умные часы имеют встроенный пульсометр, но с помощью модельного концепта к базовой модели можно будет прикрепить сканер ЭКГ.

Однако новый концепт Apple Watch, кроме увеличения объёма часов, сделает их ношение неудобным. Также один дополнительный модуль сможет выполнить лишь одну функцию. Чтобы часы стали многофункциональными, производитель должен будет добавить 2 или 3 компонента, покупка которых обойдется для пользователей недешево.