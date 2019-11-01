Часы Xiaomi Mi Watch с функцией персонализации

Несомненно, эта возможность обрадует поклонников фитнес-браслетов. Хотя новшества этим не заканчиваются, сам корпус Xiaomi Mi Watch получил оболочку из нержавеющей стали, сообщает известный специалист по утечкам из Индии.





По данным информатора Мукула Шармы, который также показал качественные снимки Xiaomi Mi Watch, браслет поменяет свою цветовую гамму, она станет богаче. Теперь Xiaomi Mi Watch будет выпускаться в четырех цветовых решениях.

Упростился и процесс по замене ремешка, дизайнеры предложили большой выбор «родных» ремешков. Xiaomi Mi Watch избавился из пластикового корпуса. Напомним, официальный анонс Xiaomi Mi Watch ожидается 5 ноября. Поэтому по мере приближения даты запуска информации о Xiaomi Mi Watch стало больше.

Кстати, в дань анонса часов компания Xiaomi представит на китайском рынке другие новинки — Mi CC9 Pro и Mi Note 10 с 5 задними камерами, а также устройство Mi TV 5. Однако самым важным продуктом все же станет браслет Mi Watch, ведь Xiaomi впервые в сегменте умных часов выпускает продукт под собственным брендом.

По мнению экспертов, первые умные часы Xiaomi имеет некоторое сходство с Apple Watch. На боковой стороне есть физическая кнопка, которая позволяет перемещаться по интерфейсу. Иконки приложений подсвечиваются и прокручиваются снизу вверх.



