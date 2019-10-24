Мужской смартфон Doogee S95 Pro представлен

Он смотрится весьма брутальным. Doogee S95 Pro разработан специально для тех пользователей, которые предпочитают так называемые мужские телефоны.





Конечно, у каждого человека есть собственные критерии выбора смартфона. Кто-то отмечает телефон по камере, кто-то по параметрам экрана, а кто-то по его дизайну. Для деловых людей покупка телефона начинается с поиска самого надежного аппарата.

Именно такими телефонами ранее отличалась продукция Samsung, которая отказалась от выпуска смартфонов в брутальном корпусе. Теперь китайский производитель начал создавать такие устройства. Новый телефон Doogee S95 Pro отвечает всем требованиям надежности — водонепроницаемость до 4 метров, аккумулятор 5150 мАч, процессор MediaTek Helio P90. Эти характеристики говорят о выносливости продукта. Смартфон с 8/128 ГБ обойдется своим владельцам за $399. В базовую комплектацию включен чехол с поддержкой беспроводной зарядки.

Другие технические характеристики Doogee S95 Pro: 6,5-дюймовый экран Full HD + IPS, основная камера 48 Мп с телеобъективом и широкоугольным объективом. Телефон имеет сертификаты IP68 и IP69K, а также военный сертификат MIL-STD-810G.



