iPhone 11 оснащен самым мощным процессором

Пользователи всегда отмечали мощность мобильных чипов в устройствах Apple. Теперь и эксперты отметили качество процессоров в iPhone. Многих интересует, насколько мощнее окажутся чипы в процессорах iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Как известно, эти модели оснащены процессором Apple A13 Bionic.





Что нового в этом процессоре? Обновленный Apple A13 работает на 7-нанометровом технологическом процессе. В новом центральном процессоре имеются 2 мощных ядра Lightning с частотой 2,65 ГГц и 4 энергосберегающих ядра Thunder.

Эксперты из AnandTech провели тесты производительности двух компонентов новых моделей – чипсета A13 и Snapdragon 855. Результаты тестирования показали, что в новых iPhone установлены самые мощные процессоры, которые сейчас представлены на рынке процессоров.

Также они сравнили процессоры от двух производителей Apple и Samsung. Южнокорейский чип Cortex-A55, который используются в процессоре Snapdragon 855, уступает своему конкуренту по производительности в 3 раза и по энергосбережению на 50%.

Напомним, Apple сделал свой процессор производительнее почти на 30% и экономичнее на 40%. Ранее эксперты утверждали, что в Apple A13 Bionic был произведен небольшой апгрейд A12, хотя по факту процессор оказался совершенно новым компонентом, который признан самым мощным в мобильно индустрии.



