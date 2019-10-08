Насколько прочен дисплей iPhone 11

Пользователи стали сомневаться в правильности выбора новых моделей iPhone. Они выражают недовольство по поводу качества iPhone 11 и 11 Pro, на экране телефонов образуются царапины. Конечно, пользователи уже привыкли, что iPhone является образцовым устройством, и они ожидают, что каждая новая модель будет лучше предыдущей.





В этом году Apple, кроме производительностью аппарата, решила улучшить и прочность некоторых компонентов. Похоже, в этот раз возникли проблемы с надёжностью экрана iPhone 11 – стекло царапается.

Счастливые обладатели iPhone 11 массово жалуются, что на дисплее их аппарата стали заметны царапины и трещины, они появляются на стекле экрана даже при аккуратном и бережном использовании телефона. Естественно, они не ждали такой ситуации от устройства ценой почти в $1000.

Пока не ясно, почему экран телефона царапается так быстро и сильно? Царапины образуются независимо от модели новой серии, т.е. от некачественного материала страдают все обладатели новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Вывод напрашивается такой: или Corning поставила для айфонов некачественные компоненты, или первая партия стекол просто оказалась браком.

Пока Apple не комментирует ситуацию, либо разработчик до сих пор не определил причину массового брака, либо компания скоро объявить о начале программы по массовой замене стекла в новых аппаратах.