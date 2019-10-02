Начинаются продажи смартфона OPPO A11

Китайская новинка будет доступна уже в этом месяце. Эту новинку ожидают с нетерпением. Смартфон OPPO A11 будет представлен и сразу появляется в продаже. Телефон среднего класса станет конкурентом смартфона Xiaomi.



Разработчики продолжат использовать в OPPO A11 четырехкамерную систему, которая уже имеется во всех последних новинках компании. На задней камере основным является 48 мегапиксельный датчик, затем в ней находятся 8 и 2 Мп модули.

Основные особенности OPPO A11: 6,5-дюймовый ЖК-монитор с разрешением HD +, фронтальная камера 16 Мп, восьмиъядерный процессор Snapdragon 665, аккумулятор 4800 мАч, поддержка Android 9 Pie и ColorOS 6.0. Память — 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, возможность расширения памяти до 256 ГБ.

Размеры телефона: 163,6х75,6х9,1 мм, вес 195 грамм. Телефон выходит в черном, зеленом, белом и фиолетовом цветах. Его стоимость — 1599 юаней или $244.

