Когда появится смартфон Xiaomi Mi Mix 4?

Во время презентации новейшего Xiaomi Mi Mix Alpha главу китайской компании в буквальном смысле пытали журналисты, требуя ответа, когда выйдет в продажу смартфон Xiaomi Mi Mix 4 и выйдет ли вообще, после этой презентации.



Напомним, вчера компания Xiaomi провела большое анонсирование представителей нового поколения аппаратов – это Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha, которые должны изменить кардинальным образом рынок мобильной связи. В этот день поклонники бренда ожидали, что Xiaomi также покажет другой флагманский телефон – смартфон Xiaomi Mi Mix 4. К сожалению, этого не случилось.

Глава Xiaomi Лэй Джун ответил, что выпуск Xiaomi Mi Mix 4 не отменен, разработчики лишь изменили дату запуска новинки. Обновленный смартфон из серии Xiaomi Mi Mix будет выпущен в скором времени, и он будет продаваться сначала в Китае и Индии, а мировой релиз состоится позже.

Xiaomi Mi Mix 4 выйдет вместе с Mi Watch – умными часами компании. По данным некоторых источников, умные часы достанутся в качестве подарка тем пользователям, которые сделают в числе первых предварительный заказ на Mi Mix 4.

