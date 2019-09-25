Xiaomi планирует увеличить долю на мобильном рынке

Китайский производитель готов подняться на третью позицию в списке лидеров рынка смартфонов. Xiaomi строит самые амбициозные планы, компания хочет обойти Apple. По оценкам экспертов, Xiaomi это вполне по силам. Ведь на данный момент разница по производительности между компаниями является минимальной.



Конечно, соперничество на мобильном рынке является жестким, на этом сегменте нет слабых игроков. Кроме того, за последнее время Xiaomi немного утратила позиции, сейчас компания вынуждена конкурировать с более скромной китайской компанией Oppo. Однако сегодня Xiaomi улучшает показатели и может быстро вернуть прежний уровень роста. На данный момент китайцы прочно занимают четвертое место на рынке смартфонов.

Согласно отчету аналитической компании IDC, по итогам второго квартала этого года компании Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo находится в ТОП-5 по производству смартфонов. Xiaomi может даже обойти Apple, которая отгрузила за первые 6 месяцев 33,8 млн. смартфонов, а Xiaomi продала 32,3 млн. телефонов. Заметно, что разница между продажами компаний несущественная. Китайская компания может ещё до конца года обойти Apple.

Xiaomi возлагает огромные надежды на продажу смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который был вчера представлен на специальной пресс-конференции. Глава компании Лей Цзюнь на этом мероприятии заявил, что Xiaomi готовится вытеснить с третьего места на рынке смартфонов американскую компанию. Напомним, на создание аппарата Xiaomi Mi Mix Alpha более 1000 разработчиков потратили 24 месяца и $70 млн.



