Смартфон Vivo NEX 3 обещает очередной тренд

Китайский смартфон появится на рынке в октябре. Возможно, этот смартфон со своими новшествами станет инициатором новых веяний в индустрии, и его будут копировать другие производители. Именно поэтому третье поколение Vivo NEX все ждут с нетерпением.



В коллекции смартфонов Vivo уже представлены устройства под наименованиями Vivo NEX и Vivo NEX Dual Screen Edition. Как и прогнозировалось Vivo выпускает революционную с точки зрения оформления аппарат. Экран Vivo NEX 3 получает сильный изгиб по бокам. Кроме того, смартфон будет иметь «экран-водопад» (Waterfall Screen). Такой концепт ранее показала компания Oppo.

На самом деле бренды Vivo и Oppo относятся к одной бизнес-группе BBK. Поэтому соперничество компаний исключается. Скорее всего, Vivo выпустит свой смартфон Vivo NEX 3 первой. Затем свой телефон сможет представить и Oppo, таким образом, данное решение сможет перерасти в интересный тренд, который будут копировать другие производители.

Vivo уже выпустила новый рекламный ролик, посвященный Vivo Nex 3. Полная версия ролика будет выпущена в сентябре. Сейчас можно посмотреть части рекламного клипа, который раскрывает важную фишку телефона — Vivo Nex 3 выглядит очень интересным благодаря «экрану-водопаду». Напомним, Nex 3 будет оснащен технологией подэкранной камеры.



