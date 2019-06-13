Как приняли Apple Card пользователи?

Новый сервис Apple Card позволяет контролировать расходы, выпускать именную кредитку, все это исключает обращение в банк напрямую. Пока сервис официально не предлагается, но он уже работает и обслуживает американцев. Компания отобрала сотни пользователей для тестирования Apple Card. Первые пользователи очень хорошо отзываются о сервисе и его возможностях.



Крупнейший американский банк Goldam Sachs стал эмитентом кредитных карт Apple Card. В банке отмечают, что сервис Apple является тем инструментом, который требовался всем банкам.

Преимущества Apple Card – оплата по карту позволяет увидеть в реальном времени все оплаченные счета и неоплаченные. Сервис работает быстро и просто, чем привычные системы. Кстати, среди тестировщиков карты много банковских служащих из Goldman Sachs, именно они и высоко оценили возможности карты и считают, что Apple Card имеет большие перспективы.



