Ожидается дебют смартфона Samsung Galaxy M40

Наконец, начали появляться некоторые новости о смартфоне Samsung Galaxy M40. Южнокорейская компания уже добилась определенного успеха в сегменте недорогих аппаратов. Samsung уже готова показать в серии Galaxy M три модели, а самым ожидаемым является смартфон Galaxy M40.





На YouTube индийский канал Technical Guruji выложил ролик с возможностями Galaxy M40, который начнут продавать в Индии 11 июня. Стоимость аппарата — $350. На видео можно увидеть, что в Galaxy M40 передняя камера встроена в экран и тройная камера находится на задней панели, а сканер отпечатков размещен на задней панели.

Характеристики Samsung Galaxy M40: Супер AMOLED экран, Snadpragon 675, 6/128 ГБ, аккумулятор 5000 мАч, тройная задняя и фронтальная камеры, Android 9 Pie/One UI и др.



